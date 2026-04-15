韓国の大ヒットドラマ「ごめん、愛してる」のヒロイン・ウンチェを演じその名を広めた女優のイム・スジョン（４６）と、Ｎｅｔｆｌｉｘ「Ｓｗｅｅｔ Ｈｏｍｅ −俺と世界の絶望−」シリーズなどに出演した若手女優のチェ・ウォンビン（２５）が、それぞれ出演するドラマの制作発表会で、同じ衣装を着用したと１５日、現地メディアのｉｎｅｗｓ２４が報じた。

記事によると１５日、２２日より韓国で放送がスタートするドラマ「本日も完売しました」の制作発表会が開かれ、チェ・ウォンビンはヴァレンティノが昨年９月のパリ・ファッションウイーク２０２６春夏コレクションで発表したオレンジ色の花のコサージュが付いた淡いピンクのシースルーブラウスに、ブラックのペンシルスカートを身に着けていたという。

そのチェ・ウォンビンが着ていたものは、イム・スジョンが３月９日に行われたドラマ「大韓民国でビルオーナーになる方法」（原題）の制作発表会で着ていたものと全く同じものだったと伝えた。

同じ衣装ながらイム・スジョンは、４０代とは思えないかわいらしさに大人の雰囲気をまとわせ、チェ・ウォンビンはあどけなさが残る中に、はつらつとしたさわやかさを披露し、違った美しさでドラマファンを魅了したと伝えた。