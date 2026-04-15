波のようが、1stフルアルバム『模様』を4月15日にデジタルリリースした。

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本作は、作曲・ボーカルを担当するちあきが拠点としていたニューヨークと、東京のメンバーとをオンラインで結びながら制作された全10曲入りのアルバム。距離を隔てた環境のなかでやり取りを重ね、ちあきの帰国のタイミングでは対面でのレコーディングも実施するなど、時間と場所を横断するプロセスを経て完成した。

波のようは、東京を拠点に活動するバンドで、情景を思わせる楽曲と浮遊感のあるサウンドを特徴とする。アンビエントやポストロック、フォークといったジャンルに親和性を持ちながらも、その枠に収まりきらない広がりを感じさせる音楽性で注目を集めている。海外生活で得た感覚を昇華したちあきの楽曲に、メンバーの緻密なアレンジが重なり合い、本作『模様』として結実した。

レコーディングは東京・HotchPotch Studioを拠点に行われ、フルートやヴァイオリン、チェロなどのゲストミュージシャンを楽曲ごとに迎え、編成を変えながら制作された。マスタリングは、Sterling Soundでチーフエンジニアを務めたAdrian Morgan（Timeless Mastering）が担当している。

あわせて、5月16日に下北沢Half Moon Hallにてリリースパーティの開催も発表。多摩田園都市を拠点に活動する路地を迎えてのツーマンライブとなる。当日は波のようのバンドメンバーに加え、サポートミュージシャンを迎えた7人編成でのライブが披露される予定だ。

（文=リアルサウンド編集部）