今、牛タンの価格が上がっているといいます。仕入れ値の高騰で提供できなくなるお店もあるということで、イラン情勢緊迫の影響がこういうところにも出ています。

■牛タンの仕入れ価格が高騰

その食感がやみつきになる焼き肉の定番、牛タン。

――焼き肉で牛タンというのは？

会社員（20代）

「絶対頼みますね、最初に」

――1番好きなのは？

会社員（20代）

「牛タンです」

神奈川県にある焼肉店では、牛タン一皿110円引きのキャンペーンを今月いっぱい開催しています。焼き肉には欠かせない牛タン。しかし今、牛タンの仕入れ価格が高騰しているのです。

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七輪焼肉安安ブロック長 飯島高志さん

「牛タン・お肉の価格、包材だったり、総合的なコストが上がってきている」

現在、安いうちに購入したもので商品価格を維持していますが、今後、値上げはやむを得ないといいます。

東京都荒川区にあるスーパーでも話を聞いてみました。

――今いくら？

コモディイイダ SV統括部長・大塩隆一さん

「きょうは売価で（100gあたり）780円。夏のバケーションにも、BBQにも牛タン。でも現状ちょっと高いものになってます」

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このスーパーでは、去年、100グラムあたり680円で販売していたアメリカ産の牛タンは780円に上がっていました。価格をみたお客さんも思わず…

「高い。2900円もしてたっけ？ 1000円台でおさまっていた感じ」

牛タンはあきらめ和牛切り落としを購入。

――牛タンより全然安い。

「半分ぐらいだね」

■牛タンのプロ“円安とイラン情勢”

価格が上昇している牛タン。宮城県仙台市を拠点にする牛タンのプロに話を聞きました。

仙台牛たん振興会事務局 小野博康次長

「仙台名物の牛タン焼きは、ほぼ100％に近いぐらい輸入の牛タンを使っております」

実は、ほとんどが輸入物。なかでも、肉質がやわらかいアメリカ産が一番多いといいます。

その、アメリカ産冷凍牛タンの卸売価格は去年2月、1キロあたり2493円でしたが、今年2月は2711円。1年間で200円以上の値上がりとなりました。そのわけは円安とイラン情勢。

仙台牛たん振興会事務局 小野博康次長

「輸入に頼っている商品なので、為替が円安にぶれれば、どんどん値段が上がっていく。今回のイラン戦争の問題で牛を育てる穀物・燃料価格が上昇」

■“牛タンバーガー”販売できず…

影響はふるさと納税にも及んでいます。

昨年度、大手サイトで全国1位になった岩手県宮古市の返礼品「厚切り牛タン」は、市によると、仕入れ値高騰などで今年の夏から寄付額を上げる可能性があるということです。

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値上がりの影響でスタイルチェンジに踏み切った飲食店もあります。牛タン100％のパテを使った牛タンバーガー。パテには牛タンしか使ってこなかったといいますが15日、張り紙には「チキンやポークを使ったハンバーガーの発売のみ」と書いてありました。

14日と15日は、牛タン100％のハンバーガーの販売はできず…。

SABURO 36 BURGER 小畠宏子店長

「高騰具合がエグくて、手に入らないというところも含めて、いまちょっと困ってます。とても困っています。チキンを使ったバーガー、ポークを使ったバーガーを、とうとう出さないとダメだというところにきた」

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牛タンの入荷が難しく、期間限定でチキンやポークを使い営業することにしたのです。

ポークバーガー食べた常連客

「あれ？ とは思った。牛タンのパティ、復活したら食べたい」

初めて来た客

「牛タン100％パティがない…。それを食べたかったんですけど」

SABURO 36 BURGER 小畠宏子店長

「なんとかして、やっぱり牛タン。牛タンなくていいんじゃないというのは、選択肢としてない。本当に厳しいですね」

今後、焼き肉の定番は手を出しづらくなってしまうかもしれません。