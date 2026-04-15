【国際親善試合】アメリカ代表 0−1 日本女子代表（日本時間4月15日／ルーメン・フィールド）

【映像】「絶品ドリブル」でロッドマン翻弄（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のドリブル女王・FW藤野あおばが、世界のトップスターを鋭いドリブルで翻弄。切れ味抜群のチャンスメークが話題となっている。

パリ五輪金メダルの現世界王者との3連戦でアメリカ遠征中のなでしこジャパン。4月12日の第1戦は1−2で敗れたものの、4月15日の第2戦はスタメン9人を変更しながら、27分にFW浜野まいかがスーパーゴールを決めて1−0で勝利を収めた。

その浜野との交代で59分から右ウイングに入った藤野は、68分に傑出した技術を駆使して決定機を作る。CKからの流れで藤野が敵陣右サイドでボールを受けると、アメリカのFWトリニティ・ロッドマンが立ちはだかってきたが、迷いなく縦への突破を仕掛ける。

藤野は右足で深い位置まで持ち運び、右足のアウトサイドで小回りの効いたターンで後ろを向く。少し自陣方向に下がると、すぐさま身体をくるりと回転させながら右足のアウトサイドで再び縦に持ち出す。キレキレのドリブルで、ロッドマンとカバーにきたMFジェディン・ショウを同時に前後に翻弄し、DF南萌華へのピンポイントクロスで決定機を作り出した。

先輩・岩渕真奈さんも称賛

南のシュートは惜しくも枠外となったものの、ABEMA解説の岩渕真奈さん（元なでしこジャパンMF）は思わず「うまい！」とこぼす。さらにABEMAのコメント欄やSNS上でファンも反応し、「よくあげた。マーカー2人いたのに」「うまい」「クロス上げ切れるの流石やな」「やっぱり藤野はいいっすね」「勝負して縦に仕掛けられるのはいいな」「ロッドマンも止められない藤野あおば、世界クラス」「テクニシャン」「クロス上げるまでのプレーはまさに彼女の真骨頂」など称賛の声を上げていた。

ちなみに、トリニティ・ロッドマンは、NBAの伝説的スターであるデニス・ロッドマンの娘。2026年時点で女性選手では史上最高額となる年俸200万ドル（約3億2000万円）以上でワシントン・スピリットと3年契約を結んでいるFWだ。藤野は知名度と実力ともにワールドクラスの選手をきりきり舞いにしたことになる。

日本時間4月18日10時キックオフ予定の3戦目でも、藤野の突破力には要注目だ。

（ABEMA／なでしこジャパン）

