京都府南丹市の山林で遺体で発見された市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）について、京都府警の任意聴取に対し、父親が遺棄をほのめかしていることが、捜査関係者への取材でわかった。

府警は１５日、自宅を死体遺棄容疑で捜索しており、事件への関与について捜査する。

安達君は５年生で終業式の前日だった３月２３日、登校しなかったことから同小が母親に連絡し、行方不明が判明した。同小側によると、父親が学校近くまで車で送ったと説明した一方、同小の防犯カメラには登校する姿は映っていなかった。

安達君は今月１３日、同小から南約２キロの山林で、遺体で発見された。靴は履いていなかった。司法解剖の結果、死亡推定時期は３月下旬とされた。目立った外傷はなく死因は不詳だった。

３月２９日には、安達君の通学かばんが同小西約３キロの山中で、今月１２日には履いていたスニーカーに似た黒い靴が南西約６キロの山中でそれぞれ発見された。

所持品と遺体が異なる場所で見つかるなど不可解な点があることから、府警は安達君が死亡後に何者かに遺棄された可能性があるとし、全容解明には自宅の捜索が必要だと判断したとみられる。

山間部の集落にある安達君の自宅前では、午前７時頃から周辺の道路が規制され、多数の警察官が警戒に当たる物々しい雰囲気に包まれた。規制の直後から夜間までに複数台の捜査車両が断続的に出入りを繰り返し、スーツ姿の捜査員らが衣服のようなものを入れた袋を運び出したり、敷地の一角をメジャーで計測したりするなどしていた。