4月15日、お笑いタレントの長州小力が、道路交通法違反の疑いで書類送検されていたことが報じられた。無免許で乗用車を運転していたほか、赤信号を無視した疑いがもたれているという。

「違反があったのは、4月9日の正午前のことだったといいます。警視庁は、小力さんの起訴を求める『厳重処分』の意見つきで書類送検したとも報じられており、事態の深刻さがうかがえます」（社会部記者）

報じられた内容については、小力自身がすでに認めている。所属する「西口プロレス」の公式YouTubeチャンネルでは、11日に動画を公開。本人が出演し、謝罪を述べているのだ。

「『【お詫び】長州小力本人よりご報告と謝罪』と題した、4分ほどの動画が公開されています。そのなかでは、『本当にやったことに関しては、もう後悔しかありません』『ご迷惑かけてしまいまして、本当に申し訳ありません』と、頭を下げていました。この動画が配信された段階では『現在は、法律上の決定を粛々と本当に反省しつつ、待っている状態』としていました。

疑いがもたれている無免許運転と信号無視についても、詳細を説明しています。免許に関しては『免許の有効期限が3月5日で切れていることに気づかず、車を運転』してしまったとのこと。信号無視については、赤信号で止まっている際、車内の椅子の間に物を落として信号から目を外したところ、青信号だと勘違いして発進してしまったとのことです。どちらについても、故意ではなかったとしています。

これまで、プロレスラーの長州力さんのものまね芸人として人気を獲得してきた彼ですが、動画では、見慣れないジャケット姿で、憔悴している様子でした」（芸能担当記者）

テレビの仕事以外に、地方営業などにも注力していたとみられる小力。すでに影響が出始めているようだ。

「現に小力さんは、イメージモデルを務めていたクラフトビールメーカー『横浜ベイブルーイング』から、4月12日に契約解除を言い渡されています。犯した罪は、被害者のいる類のものではないかもしれませんが、今後の影響は甚大でしょう」（同前）

お笑いのリングに再登場することはできるだろうか。