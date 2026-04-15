【ファミマ限定】ミツカン、新感覚フルーツドリンク「りんごの目覚め」をリニューアル発売 - 角切りりんごの果肉がたっぷり
Mizkanは4月14日より順次、新感覚のフルーツドリンク「りんごの目覚め」をファミリーマートにて販売している。
ファミマ限定、ミツカン「りんごの目覚め」
「りんごの目覚め」は、たっぷりのりんご果肉が入った、りんごの新しいおいしさが目覚めた新感覚のフルーツドリンク。2025年7月に数量限定で発売したところ好評だったため、今回パワーアップして再び販売されることになった。
商品の最大の特徴は、角切りりんごの果肉をたっぷり使用していること。果汁・ピューレに加え、歯ごたえのある角切りりんご果肉をごろごろ入れることで、小腹満たしにもぴったりな、満足感の高い飲みごたえに。
また、ジューシーで香りのよいみずみずしいおいしさが特徴のりんごの王様「ふじりんご」果汁を、りんご果汁中34%も配合することで、りんごらしいすっきりとした味わいに。さらに、隠し味にアップルビネガーを加えることで、ぎゅっと濃いふじりんごのおいしさを引き上げている。
300mlボトルで価格は298円。北海道・東北・関東・東海エリアでは4月14日より、北陸・関西・中国・四国・九州・沖縄エリアでは4月21日より、ファミリーマート限定で販売される。
ファミマ限定、ミツカン「りんごの目覚め」
「りんごの目覚め」は、たっぷりのりんご果肉が入った、りんごの新しいおいしさが目覚めた新感覚のフルーツドリンク。2025年7月に数量限定で発売したところ好評だったため、今回パワーアップして再び販売されることになった。
また、ジューシーで香りのよいみずみずしいおいしさが特徴のりんごの王様「ふじりんご」果汁を、りんご果汁中34%も配合することで、りんごらしいすっきりとした味わいに。さらに、隠し味にアップルビネガーを加えることで、ぎゅっと濃いふじりんごのおいしさを引き上げている。
300mlボトルで価格は298円。北海道・東北・関東・東海エリアでは4月14日より、北陸・関西・中国・四国・九州・沖縄エリアでは4月21日より、ファミリーマート限定で販売される。