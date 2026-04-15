最近ぐっと暑くなってきました。夏が近づくなる中、気になるのが「どれほど暑くなるのか」です。

【写真を見る】顔まで全身すっぽり覆われた人が登場する“灼熱ファッションショー”

フィリピン沖の海水温で猛暑が分かる？

井上貴博キャスター:

夏の気温を予測する際、気象予報士は「フィリピン沖（フィリピンの東側の海域）」を確認しているそうです。

15日現在、フィリピン沖では、台風4号が発生しています。

フィリピン沖の海面水温が高いと、その影響を日本がもろに受けるそうです。

坂口愛美気象予報士は「フィリピンの東側の海水温が高いと、夏が猛暑になる恐れがある」と話しています。

現在、2025年よりもフィリピン沖の海水温は高くなっているそうです。



そのような中、気温が40度以上になった場合、どうすればいいのでしょうか。

災害級の暑さから全身を守る！着る“断熱材”

軽快な音楽にのってランウェイを歩くモデルたち。ところが、突如、その様子は一変。

現れたのはウェアで全身、それも顔まですっぽり覆われた人。



異様な光景が広がったのは、15日にワークマンが開いた“灼熱ファッションショー”です。

ワークマン 土屋哲雄 専務

「日本の夏は、もはや災害の域に達している。異常気象が異常ではなくて、常態化している」

そう、これ、ふざけているわけじゃないんです。モデルが着ているのは、災害級の暑さでも全身を紫外線から守ることができる「UV対策ウェア」。

これとは別に、2026年に新たに打ち出したのは気温「45℃」に対応できる「熱中症対策ウェア」です。通気性や熱を遮断する技術が詰め込まれていますが、果たして“灼熱”空間でその実力やいかに?

記者

「全然違う。すっかり暑さから解放されて、焼けるような肌の痛みもなくなりました」

サーモカメラでも一目瞭然！表面温度は5℃程度低くなっています。

ワークマン 土屋哲雄 専務

「体温を超えると、（肌を露出せず）着た方が涼しい。このスピードでいくと、40℃を超え始めたから、もう45℃はあると確信しています」

客と従業員の「熱中症対策」 命を守るためにも急務か

思えば2025年の夏、群馬県伊勢崎市で41.8℃を記録するなど、国内での最高気温を更新。

2026年はどれだけ暑くなるのか、早くも暑さ対策を検討し始めた現場も…

松屋 担当者

「ランチタイムでめちゃくちゃ暑い日、何かサービスしたいな」

ビアガーデン担当者

「アイスをサービスする？気温に応じて」

この日、百貨店の屋上で行われていたのは、5月末からのビアガーデンに向けた打ち合わせ。急務となるのは、客と従業員の「熱中症対策」です。

2026年、本格的に昼間のビアガーデンも始めるからです。

松屋 担当者

「今年は従業員の暑さ対策を考えないといけない」

「とにかく、直射日光がお客様にも従業員にも当たらないように、オペレーションで気を遣うべきところ」

そう遠くない未来に来るかもしれない“気温45℃時代”。命を守るための工夫と対策に早くも乗り出しています。