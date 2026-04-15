「オリックス３−１西武」（１５日、京セラドーム大阪）

オリックスの先発・エスピノーザが６回４安打無失点で、開幕３連勝。リーグトップに並ぶ３勝目を挙げた。

ヒーローインタビューでは日本語で「アリガトウゴザイマス」と話し、「とても調子が良かった。ハッピーです」。さらに日本語で締めくくりをお願いされると、「ドンドン、ガンバルデ」、「イツモホンマニ、オオキニ」「ホナ、マタ」と日本語を連発して球場を沸かせた。

三回は２死満塁としたが、小島をインハイのツーシームで空振り三振。五、六回は２イニング連続三者凡退で締め、８奪三振を奪う好投だった。

岸田監督も「最近ずっと調子がいいし、粘りながらしっかり投げてくれたと思います」。先発投手陣で右投手の軸になるかと問われると「そうですね」と話した。

エスピノーザは２０２４の７月７日・日本ハム戦（京セラドーム大阪）で白星を挙げたのを最後に、２０２５年６月５日・広島戦で３３３日ぶりの勝利を挙げるまで、１６試合連続で勝ち星から見放された経験がる。

エスピノーザは来日１年目は７勝９敗、防御率２・６３。２５年も５勝８敗、防御率２・９８。２年連続で防御率２点台と投球内容は安定していた。

オリックスは大黒柱の宮城が離脱しており、ＳＮＳでは「お前がエースだ、エスピノーザ」「今年のエスピノーザやべえ 当たりたくない」とさらなる活躍を期待する声が相次いだ。