「初めて見たかも」渡辺美優紀、眼鏡姿の斬新ビジュアルに反響「あまりに…良い…」「大人っぽい雰囲気」
元NMB48の渡辺美優紀さんは4月15日、自身のInstagramを更新。眼鏡を掛けた斬新なビジュアルを公開しました。
【写真】渡辺美優紀の眼鏡姿
コメントでは「メガネの美優紀ちゃん…初めて見たかも」「ラフな格好でメガネ姿も良いですね」「眼鏡姿もめちゃ素敵です 大人っぽい雰囲気もね」「あまりに…良い…」「かっこいい」「2枚目のアザーカットはニコニコで可愛いですね 他の3枚はよき表情で美しいです」「最高に可愛い〜」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】渡辺美優紀の眼鏡姿
「最高に可愛い」渡辺さんは「実は2枚目のにこにこはアザーカット！」とつづり、4枚の写真を投稿。1〜3枚目は、ブラウンのカットソーと黒いフレアスカートを合わせ、眼鏡を掛けた姿です。2枚目ではかわいらしい笑顔を見せています。また4枚目はシアー素材のワンピース姿で、大人らしい美しさを感じます。
「白が好き..」同日、「白が好き..」とつづり、白い衣装に身を包んだモデルショットを披露していた渡辺さん。こちらもとても美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)