演歌歌手の新浜レオン（29）が15日、ラゾーナ川崎で1st EP「New Biginnig」発売記念イベントを行った。 同作収録「LOVEしない？」の作詞作曲を手がけ、ミュージックビデオでも共演するこっちのけんと（29）がスペシャルゲストで登場した。2人は24年、NHK「紅白歌合戦」の出場から親交を深めた。

こっちのけんとは新浜を“ヒーロー”としながらも、「普段は結構ドジしちゃうけど、劇場版になると圧倒的なヒーローになれる感じ」とした。

“ドジキャラ”の位置付けに「なんで？」と素直に返す新浜に対し、「7年間“なんとかレオン”というのを染み付かせているはずなのに、ここぞで出ない。それがやっぱレオンなのよ」と分析した。

そのため「LOVEしない？」の歌詞には「“おつかレオン”とか“ほれぼレオン”とかを曲の中に入れました」と明かし、「もう、強制的に言わせないとダメなんですよね」と笑った。

だが、レオン語は全てコール。新浜が「でも、けんとさんの方が多く使っていましたよね」と突っ込むと、「確かに…」と納得。

さらに、新浜が「しかもトーク中、“感謝感激雨あらレオン”って言えばいいのに、“感謝感激雨あられ”で止めるとか、意味分かんない」と笑顔で突っ込むと、「だって普段言わないもん！」と苦笑いを浮かべた。