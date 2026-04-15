◆パ・リーグ ソフトバンク２―３楽天（１５日・みずほペイペイＤ）

２位楽天が今季２度目の４連勝。首位ソフトバンクに０・５ゲーム差と迫った。

初回に４番・黒川史陽内野手の適時二塁打で先手を奪うと、同点とされた直後の５回には、２死一、三塁でパ・リーグ打率トップの３番・辰己涼介外野手が１２試合連続安打、４試合連続打点となる勝ち越し適時打で再びリードした。

先発の古謝樹投手は、１４０キロ台後半の直球と１４０キロ前後のカットボール、ツーシームを武器に６回まで１失点と好投も、７回に同点とされ降板。前回８日の日本ハム戦（楽天モバイル最強）では、カストロのソロ本塁打のみの被安打１で９回を完投しながら、打線の援護がなく負け投手となったが、今季３度目の先発も念願の初白星は手にできなかった。

古謝の降板後も１死一、三塁のピンチが続いたが、代打・今宮の中飛を辰己が本塁への好送球で三塁走者を刺して併殺。直後の８回に村林一輝内野手が左翼席へ勝ち越しの２号ソロを放った。

３連戦ラストの１６日は北九州で開催。楽天は勝てば首位に浮上する。