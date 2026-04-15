◆米大リーグ ドジャース２―１メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが１４日（日本時間１５日）、本拠地・メッツ戦に勝利し、２連勝でカード勝ち越しを決めた。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場。１―１の８回１死二塁から申告敬遠で出塁し、連続試合出塁記録を「４８」に伸ばした。ド軍は続く２番タッカーの左前適時打で勝ち越した。山本由伸投手（２７）は今季最長の７回２／３を投げて４安打１失点７奪三振の好投を見せたが、今季３勝目はお預けとなった。

連続出塁記録更新の期待がかかった大谷は、メッツ先発のＮ・マクリーン投手（２４）に苦戦。ＷＢＣ米国代表右腕の前に３打席目までは左飛、遊ゴロ、左飛とノーヒットに封じられたが、同点の８回１死二塁で迎えた第４打席で勝負を避けられ、決勝点を演出した。

スポーツの記録を扱う「オプタ・スタッツ」によると、大谷がドジャースに加入した２４年以降、大谷が敬遠された直後の打者の成績（レギュラーシーズン＋ポストシーズン）は打率・４５７、出塁率・５３５、長打率・７１４と驚異的な数字。過去５０年間で特定の選手が敬遠された直後の打席において打率４割以上、出塁率５割以上、長打率７割以上を記録したＭＬＢのチームは他にないという（４０打席以上）。なお、大谷がエンゼルスに在籍していた１８〜２３年に大谷が敬遠された直後の打者の成績は打率・１４８、出塁率・２０７、長打率・１６７と大きな差がついている。