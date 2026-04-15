◇プロ野球 パ・リーグ 楽天3ｰ2ソフトバンク(15日、みずほPayPayドーム)

2位の楽天は首位を走っているソフトバンクに2連勝し、ゲーム差「0.5」まで迫りました。

初回にソフトバンク先発の大関友久投手から辰己涼介選手が四球で出塁すると、続く黒川史陽選手がセンターの頭を越える長打を放ち幸先良く先制点をつかみます。

4回に近藤健介選手のヒットと盗塁でピンチとなると、山川穂高選手がレフトへタイムリーヒットを記録し、同点に。しかし、5回に2アウト1･3塁から、辰己選手が低めの直球をはじき返し勝ち越しに成功します。

その裏には先発の古謝樹投手が走塁のスペシャリストである周東佑京選手をけん制タッチアウトにし、相手の勢いをつぶしました。7回に1アウト2･3塁で内野前進守備の中、代打の中村晃選手が前に転がすと、小深田大翔選手がホームへ返球。判定のセーフに三木肇監督がすぐさまリクエスト。しかし判定は覆らず同点となり、古謝投手は降板。依然1アウト1･3塁とピンチを背負うも、辰己選手が今宮健太選手のセンターフライをすぐさまホームへ返球。牧原大成選手をタッチアウトにしとめ、逆転を許しませんでした。

さらに、村林一輝選手が8回にソロホームランを記録し勝ち越し、楽天が2連勝で首位ソフトバンクとのゲーム差を「0.5」に縮めました。