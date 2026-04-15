◇プロ野球 パ・リーグ 楽天3ｰ2ソフトバンク(15日、みずほPayPayドーム)

首位を守っているソフトバンクが楽天に2連敗しゲーム差「0.5」まで迫られました。

初回に大関友久投手が辰己涼介選手に四球を与えると、続く黒川史陽選手に真ん中の直球を振り抜かれ、センターの頭を越える長打を打たれます。その間に辰己選手がホームに生還。先制点を奪われました。

4回に近藤健介選手がヒットと盗塁でチャンスを作ると、山川穂高選手がレフトへタイムリーヒットを記録し、同点に追いつきます。しかし、5回に2アウト1･3塁のピンチを背負うと、辰己選手に低めの直球をはじかれ勝ち越しを許します。

その裏には周東佑京選手がけん制タッチアウトとチャンスをつぶされ得点を生み出せません。

それでも、7回に1アウト2･3塁の場面で代打の中村晃選手が内野に転がすと、庄子雄大選手がホーム生還を狙います。判定はセーフになり同点としました。なおも1アウト1･3塁と逆転のチャンスでしたが、今宮健太選手のセンターフライを辰己選手がすぐさまホームへ返球し、牧原大成選手がタッチアウトとなりました。

さらに、8回に村林一輝選手からソロホームランを被弾し、ソフトバンクは楽天に敗れゲーム差を「0.5」に縮められました。