【ワシントン＝池田慶太】米中央軍は１４日、イランの港湾や沿岸地域を出入りする船舶を対象に１３日から開始した封鎖措置について、「完全に実施されている」と発表した。

米トランプ政権は、イランとの戦闘終結に向けた協議を継続する姿勢を示す一方、海上貿易を阻止してイランに対する経済的圧力を強めている。

中央軍のブラッド・クーパー司令官は声明で、イラン経済の約９０％は国際海上輸送に支えられていると指摘し、「封鎖が実施されてから３６時間以内に米軍は海を経由するイランの貿易を完全に止めた」と述べた。

米軍によると、封鎖措置には、１万人以上の兵士、１２隻以上の軍艦などが任務に就いている。１３日の封鎖開始後、最初の２４時間に封鎖を突破した船はなく、６隻が米軍の指示に従ってイラン港湾に引き返したという。中央軍は別の声明で、「封鎖措置はイランを出入りするあらゆる国の船舶に公平に実施されている」と説明した。その他の船舶には「米軍が航行の自由を支援している」と強調した。

イラン外務省報道官は１５日の記者会見で、米軍の封鎖措置について「停戦違反とみなされる。イラン軍は推移を注視しており、必要なら適切に対応する」と述べた。

トランプ政権は封鎖措置と並行してイランへの経済的締め付けを強めている。米財務省は１４日、イラン産原油・石油製品の購入を例外的に認める制裁緩和措置について、更新しないと発表した。３月下旬に導入し、今月１９日が期限だった。

ＡＰ通信によると、財務省は、中国、香港、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、オマーンの金融機関に対し、イランと取引すれば２次制裁の対象にすると警告する文書を送った。

米ＣＮＮは１４日、近く行われる可能性のある米イランの協議に関し、バンス副大統領が再び米代表団を率いる方向だと報じた。バンス氏は米ジョージア州で演説し、「核兵器を持たないことを約束するなら、我々はイランを繁栄させる。世界経済に迎え入れるつもりだ」と述べ、核放棄と引き換えに制裁緩和などの措置を講じる可能性を示唆した。