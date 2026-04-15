【バツ2男と結婚します！？】元妻の話、聞かなくてよかった！私の答えは…＜第14話＞#4コマ母道場
誰にだって、掘り返されたくない黒歴史のひとつやふたつはあるものではないでしょうか。ましてそれが、自分ひとりだけの問題ではない出来事だったとしたら……相手のことを思えば、できるだけ秘密にしておきたいもの。でも、事情があって「どうしても知りたい」と迫る人が現れたら？ あなたなら、話しますか？ それとも話しませんか？
第14話 結婚は……
【編集部コメント】
ルカさん、無事に（？）結婚が取りやめになったのですね。「そりゃそうだ」としか言いようがありません。でも同時に「良かったね」とも言ってあげたいです。確かにユキナさんが前のめりに離婚理由を詳細に話していたら、ルカさんにマサユキさんを庇いたくなる気持ちが生まれて、冷静な判断ができなかった可能性があります。ユキナさんが何も言わないでくれたからこそ、自分自身でしっかりとこの結婚を見極めることができたのかもしれません。ユキナさんの酒屋さんでたくさんお酒を買って、飲んで、スッキリして次に進んでくださいね！ ルカさん。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第14話 結婚は……
【編集部コメント】
ルカさん、無事に（？）結婚が取りやめになったのですね。「そりゃそうだ」としか言いようがありません。でも同時に「良かったね」とも言ってあげたいです。確かにユキナさんが前のめりに離婚理由を詳細に話していたら、ルカさんにマサユキさんを庇いたくなる気持ちが生まれて、冷静な判断ができなかった可能性があります。ユキナさんが何も言わないでくれたからこそ、自分自身でしっかりとこの結婚を見極めることができたのかもしれません。ユキナさんの酒屋さんでたくさんお酒を買って、飲んで、スッキリして次に進んでくださいね！ ルカさん。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび