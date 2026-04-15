真野恵里菜、夫・アントラーズ柴崎岳選手からの誕生日プレゼント公開「センス抜群」「最高の旦那さま」と話題
【モデルプレス＝2026/04/15】女優の真野恵里菜が4月13日、自身のInstagramを更新。夫でサッカー・鹿島アントラーズの柴崎岳選手からのバースデープレゼントを公開し、注目が集まっている。
【写真】1児の母・真野恵里菜「センス抜群」アスリート夫からのプレゼント公開
真野は「誕生日に夫がお花をプレゼントしてくれました」とつづり、柴崎選手から贈られた花を手にしたショットを投稿。「とっても綺麗だからできるだけ長く良い状態を保てるようにお手入れ頑張る！！」と記し、ハッシュタグには「＃嬉しい」「＃ありがとう」と柴崎選手への感謝も添えている。
の投稿には「センス抜群」「最高の旦那さま」「愛が輝いてる」「すごく豪華なフラワーバスケット」「いつまでもラブラブですね」などの反響が寄せられている。
真野は2018年7月に柴崎選手と結婚。同年9月に生活拠点を柴崎選手の活動拠点であったスペインに移した。その後、2023年9月に柴崎選手が鹿島アントラーズへの復帰したことにともない日本に帰国。2024年に第1子を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】1児の母・真野恵里菜「センス抜群」アスリート夫からのプレゼント公開
◆真野恵里菜、夫からの誕生日プレゼント
真野は「誕生日に夫がお花をプレゼントしてくれました」とつづり、柴崎選手から贈られた花を手にしたショットを投稿。「とっても綺麗だからできるだけ長く良い状態を保てるようにお手入れ頑張る！！」と記し、ハッシュタグには「＃嬉しい」「＃ありがとう」と柴崎選手への感謝も添えている。
◆真野恵里菜の投稿に反響
の投稿には「センス抜群」「最高の旦那さま」「愛が輝いてる」「すごく豪華なフラワーバスケット」「いつまでもラブラブですね」などの反響が寄せられている。
真野は2018年7月に柴崎選手と結婚。同年9月に生活拠点を柴崎選手の活動拠点であったスペインに移した。その後、2023年9月に柴崎選手が鹿島アントラーズへの復帰したことにともない日本に帰国。2024年に第1子を出産した。（modelpress編集部）
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