真野恵里菜、夫・アントラーズ柴崎岳選手からの誕生日プレゼント公開「センス抜群」「最高の旦那さま」と話題

真野恵里菜、夫・アントラーズ柴崎岳選手からの誕生日プレゼント公開「センス抜群」「最高の旦那さま」と話題