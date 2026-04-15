■これまでのあらすじ

夫は妻のSOSに気づいていた。気づいていながら母に丸投げし、妻から逃げた。しかし、夫なら母よりも妻の味方でいなければならないと気づく。そして母と話し合い、妻が傷ついていることを伝えるが、母は「私がいなかったら誰が綾乃さんを助けるのよ！」と泣きだして…。



私はお義母さんに「助けて」と言ったことはありません。もし助けてもらえるのだとしたら、お義母さんではなく、夫に助けてほしかった。

お互い支え合うのが夫婦だと思うから…。夫が話をしに行って以来、お義母さんとのやり取りは夫が全部引き受けてくれるようになりました。私の信頼を再び勝ち取るべく、これまで逃げていた育児にも積極的に参加してくれています。生理の痛みには個人差があって、同じ女性でもわかり合うことが難しいテーマだと思います。きっと夫もまだよくはわかってはいないのでしょうけれど、わからないなりにいろいろと調べてやってくれているので、その努力に感謝しながら見守っていこうと思います。いつか、お義母さんとまた会う日が来たとしても…、私はもう我慢することはありません。

※この漫画は実話を元に編集しています

コミカライズ:エイデザイン 高木(ウーマンエキサイト編集部)