◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日２―５広島（１５日・バンテリンドーム）

広島が今季の敵地初勝利で、連敗を４で止めた。昨季からビジターでは１０連敗中だったが、投打がかみ合い白星を挙げた。

先発・栗林は７回途中２失点で２勝目を挙げた。３月２９日（マツダ）のプロ初先発で９５球、被安打１のマダックス＆準完全試合で封じた相手との再戦。初回から多彩な変化球で的を絞らせなかった。３―０の７回は先頭の代打・大島に四球、高橋周に一塁内野安打を許して無死一、二塁。１死から板山に右前適時打を浴び、代打・阿部に中越え適時二塁打を献上したが、２番手のドラフト２位・斉藤汰（亜大）が救った。絶体絶命のピンチでオール直球の火消し。福永を右直、村松を二ゴロに封じた。６球全てが直球が真っ向勝負で、同点を防いだ。

８回はハーン、９回は中崎がリードを守った。

打線は２回２死二塁で、中村奨の投前内野安打が失策を誘い先制点。６回には１死二塁で、小園が左中間へ２６打席ぶり安打となる適時二塁打を放った。さらにモンテロの右翼線への適時二塁打で２点を追加した。さらに１点差に迫られた直後の８回にはモンテロが右翼のホームランウイングへ３号２ランを放ち、リードを広げた。