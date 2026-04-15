◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日２―５広島（１５日・バンテリンドーム）

中日はバンテリンドーム４連敗で、借金は再び今季ワーストタイの８となった。井上監督の就任後、２年続けて開幕６カード連続勝ち越しなしとなった。

６回まで散発２安打と拙攻が続き、０―３の７回だった。先頭の代打・大島が四球を選ぶと、高橋周の一塁内野安打で一、二塁とチャンスを拡大。１死後、今季２度目のスタメン起用となった板山の右前適時打で１点を返した。なおも一、二塁で、代打・阿部が中堅手の頭上を越える二塁打でつないで追加点を挙げた。１点差に迫ったところで、広島・栗林を降板させた。前回対戦となった３月２９日の広島戦（マツダ）で完封勝利を献上した宿敵右腕を引きずり下ろした。

だが、２―３の８回だった。４番手・斎藤が１死一塁から、モンテロに右翼テラスへの２ランを被弾し、再び点差は３点に。反撃したい打線だったが、広島のリリーフ陣に苦戦し、得点できなかった。

今季初登板となった先発・マラーは、５回１／３を７３球、５安打３失点（自責１）で黒星を喫した。２回２死二塁。中村奨が放った一塁線への打球を必死に捕球し、一塁手にグラブトスしたものの、右にそれて悪送球。投手内野安打と失策が記録され、二塁走者が生還。先取点を許すと、グラブを地面にたたきつけて、悔しさをあらわにした。

それでも、３〜５回は、低めに集める投球で、無安打無失点と修正。立て直したかに思えたが、１―０の６回には、菊池の左翼への二塁打と小園の中堅への適時二塁打で追加点を献上。モンテロにも右翼線に落とされる二塁打で、３点目を奪われて１死二塁で降板。「悔しい登板になってしまった」と肩を落とした。

マラーに代わって、この日、再昇格したドラフト２位・桜井が２番手で登板した。ファビアンの左前打で、１死一、三塁とピンチを広げたが、坂倉を左飛に打ち取ると、左翼・細川の返球を受けた三塁・福永がすぐさま一塁に送球。一塁走者のファビアンは戻りきれずに、タッチアウトとなり、火消しに成功した。