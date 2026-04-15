熊本地震の発生から10年という大きな節目となる4月16日(木)に犠牲者を慰霊・追悼する式典が執り行われます。

熊本県と市町村が共催する合同追悼式の情報をお伝えします。

※追悼式はTBS NEWS DIG Powered by JNNでライブ配信予定です。

【ライブ配信】16日午前10時〜「熊本地震10年犠牲者合同追悼式」

熊本地震 追悼の式典

熊本県「熊本地震10年犠牲者合同追悼式」

▼熊本地震10年犠牲者合同追悼式（第一部 追悼式典）

▽日時

令和8年（2026年）4月16日（木）

10時00分〜10時40分





▼一般献花（第二部）

▽場所熊本城ホール 2階シビックホール▽主催（共催）熊本県・県内市町村▽式次第1. 黙祷2. 主催者式辞（知事）3. 追悼のことば（熊本市長 等）4. 誓いのことば（熊本市立必由館高等学校・千原台高等学校生徒 計4名）5. 献花（参列者全員）▽注意事項警備の都合上、事前に名簿登録された方（御遺族、知事、市町村長、御来賓等 約250名）のみの参加となります。手荷物確認や金属探知機による検査を行います。

▽日時

令和8年（2026年）4月16日（木）

11時30分〜16時00分



▽場所

熊本城ホール 2階シビックホール



▽参加について

手荷物確認等はなく、どなたでもご参加いただけます。ご遺族の皆様をはじめ、多くの市民の皆様に、亡くなられた方々に対し改めて追悼の気持ちを表す機会にしていただけるよう設けられています。



※追悼式はTBS NEWS DIG Powered by JNNでライブ配信予定です。