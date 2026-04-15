◇プロ野球セ・リーグ 広島5-2中日(15日、バンテリンドーム)

中日は相手先発・栗林良吏投手に苦戦。7回に阿部寿樹選手の2塁打などで1点差と反撃するものの、リリーフの齋藤綱記投手が8回に痛い一発を浴び広島に突き放されると、そのまま逃げ切られ敗れました。

この日、今季初登板となった先発のマラー投手は2回に1点先制点をゆるすと、その後5回まで力強い投球で相手に追加点を与えずゲームを作ります。しかし6回に1死から連打を浴び2失点したところで降板。その後はリリーフ陣が追加点を許さず、3点ビハインドのまま反撃を待ちます。

打線は相手先発・栗林良吏投手の前に6回までわずか2安打と苦戦。しかし7回にようやくとらえます。先頭の代打・大島洋平選手が四球で出塁すると、高橋周平選手がファースト強襲のヒットで、無死1、2塁のチャンス。そして1死となり、板山祐太郎選手がライト前ヒットを放ち、1点を返すと、さらに1死1、2塁のチャンスで、阿部寿樹選手がセンターのグラブを弾くタイムリー2塁打で1点差に詰め寄ります。

終盤に追い上げ、逆転ムードをつくった中日でしたが、8回表に登板した4番手の齋藤綱記投手がモンテロ選手に2ランを打たれ、リードを広げられます。9回には先頭打者の高橋周平選手が四球で出塁しますが、菊池涼介選手や大盛穂選手のファインプレーに阻まれ後が続かず。最終的に2-5で接戦を落としました。