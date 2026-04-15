SKY-HI『BMSG FES’25』より全6曲のコラボ楽曲ライブ映像ダイジェスト公開

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SKY-HIが、4月15日に7作目となるオリジナルアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』をリリース。

あわせて、本作にも収録されているBMSGアーティストとのコラボ楽曲全6曲を収めた配信EP『Success Is The Best Revenge -Memorial Edition-』も配信開始となった。

このリリースを記念し、2025年開催の『BMSG FES’25』より、配信EP『Success Is The Best Revenge -Memorial Edition-』にも収録されるコラボ楽曲全6曲のライブ映像ダイジェストが公開された。

■今後は毎週土曜日にさまざまな映像コンテンツの公開を予定

本作は、SKY-HIがラッパー、プロデューサー、BMSG CEO、そしてひとりの人間として人生と向き合う中で見てきたものや培ってきた人生観を凝縮した作品。

収録楽曲には、2025年の自身の誕生日12月12日にリリースされた配信アルバム『Success Is The Best Revenge』の楽曲に加え、これまでBMSG FESやSKY-HIのライブで披露してきたBMSGアーティストとのコラボ楽曲が、ついに初音源化され、あらたなBMSGアーティストの参加によって進化を遂げた多数の楽曲が収録される。

なお、今後は毎週土曜日にSKY-HI公式YouTubeチャンネルにて、さまざまな映像コンテンツの公開が予定されている。

そして、本作を引っ提げ、約2年ぶりとなる全国ツアーを6都市7公演で開催する。さらに、その締めくくりとなるツアーファイナルとして、東京・日本武道館にて2日間にわたり単独公演『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』の開催も決定している。チケットはいずれも一般発売中。

■【動画】『SKY-HI / Success Is The Best Revenge -Memorial Edition- Digest Movie [BMSG FES’25]』

■【画像】SKY-HI アーティスト写真

■リリース情報

2026.04.15 ON SALE

ALBUM『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』

2026.04.15 ON SALE

EP『Success Is The Best Revenge -Memorial Edition-』

■関連リンク

SKY-HI OFFICIAL SITE

https://skyhi.tokyo/