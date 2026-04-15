国が成長戦略の一つに掲げる「フィジカルAI」。その代表格である「人型ロボット」を揃えた展示会が開かれました。

「人型ロボット」の技術に特化した展示会。労働現場の「人手不足」という課題解決に向けて、「人と一緒に働くロボット」など、日本や海外のメーカー25社が出展しています。

記者

「製造業で働くために作られたロボットです。両手で最大50キロまで持ち運びすることができます」

こちらの中国企業では工場で働くロボットのほか、すでに小売店などに導入されている商品をピックアップする人型ロボットを展示しています。

ガルボット 府川葵副社長

「物理的なもの全部、人の暮らしに合わせてデザインされているので、その中で働きやすい形は、やはり人間らしい形がなじみやすい。色々なところの適応性も高くなるので、ヒューマノイドロボットになっている」

ロボットの導入を検討する企業が、「働くロボット」や先端技術を実際に体験できる場がもうけられたことで、開発側との「マッチング」に期待が高まっています。

ヒューマノイドロボットEXPO 下田アトム事務局長「“実際に使えるのか？”というのが、来場されている方の1番の課題感。（出展者と）具体的な今後のロードマップを話していただけるとすごく嬉しい」