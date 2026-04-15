「ロッテ−日本ハム」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

千葉ロッテマリーンズ冠協賛試合「ＪＲＡ中山競馬場ｐｒｅｓｅｎｔｓ皐月賞ナイター」として開催され、三浦皇成騎手（３６）＝美浦・鹿戸＝がファーストピッチセレモニーを行った。

背番号は、自身初ＪＲＡ・Ｇ１制覇となったスプリンターズＳでのウインカーネリアンの馬番「１６」。ＫＯＳＥＩと名前の入ったユニホーム姿で登場。妻でタレントのほしのあき（４９）が見守るなか、打者・上田に対して振りかぶってノーバン投球を披露した。

“一夜漬け”で投球練習。大役を終えて、「ストライクが外れちゃったので３０点です。予定ではもっと振り抜いて投げる予定だったんです」と悔しそうな表情。野球を見るのは好きだと言うが、マウンドに立つのは初めて。「まさかこんな舞台で投げられるとは。緊張でガチガチでした…いつもは（馬という）相棒がいるので、１人だと競馬よりはるかに緊張しましたね」と振り返った。

昨年、同球場で始球式を行った戸崎圭太騎手に対して、「戸崎さんがワンバンして『ちゃんと投げてくださいよ〜』と言っていましたが、いざ投げてみると戸崎さんの偉大さが分かりました（笑）」と苦笑いをしていた。