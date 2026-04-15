京都で桜の開花が発表された3月23日、忽然と姿を消した南丹市・園部小学校に通う安達結希さん。それから約3週間が経過した4月14日、“変化” が起きた。

「4月13日、小学校から約2km離れた山林で身元不明の子どもの遺体が発見されました。遺体は仰向けで、靴は履いていませんでした。安達さんは胸に『84』と書かれたトレーナーを着ていましたが、遺体も同じ特徴の衣服を身につけており、4月14日午後、警察は遺体が安達さんのものであると発表しました」（事件記者）

同校は臨時休校を保護者にメールで知らせ、ひとりで出歩かないように注意喚起している。

「安達さんは、卒業式当日の朝8時ごろ、父親が学校の敷地内まで送ったのを最後に行方がわからなくなりました。29日には、学校から約3km離れた山中の峠道沿いで、黄色いランリュックがガードレールの裏から親族によって発見され、さらに4月12日には、約6km離れた場所で靴が見つかっています」（同）

持ちものが広範囲に点在している点が不可解さを増すなか、現地で取材をおこなった元神奈川県警刑事で、犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は、遺留品の発見状況から違和感を指摘する。

「安達さんのリュックや靴がそれぞれ数キロ離れた場所で見つかっている点を考えると、ご本人が移動しながら捨てていったとは考えにくい。靴を履いていないということは、裸足のまま山を移動したことになりますが、それは現実的ではないでしょう。第三者が関与し、遺留品を別々の場所に遺棄した可能性も十分に考えられるということです。

公式には事件と発表されていないものの、捜査の実態としては事件性を強く意識している段階だと思います。まだ捜査本部も立ち上がっておらず、司法解剖の結果を待ちながら全体像を把握している状況ではないでしょうか」

さらに、遺体発見の経緯についても注目すべき点があるという。

「4月12日に靴が見つかって以降、その周辺に捜索が集中していたにもかかわらず、翌日に突然別の場所へと警察が動き、ご遺体が発見されている。

この動きからは、なんらかの具体的な情報を得て現場を特定した可能性が高いと推測できます。たとえば、事情を知っている人物を任意で取り調べしていて、本人が図面を書いたり、それを上申書として提出したりして、警察が捜索した可能性も考えられます」

今後の捜査のポイントについてはこう語る。

「まずは死因の特定が最優先になります。そのうえで、遺体から得られる微物、たとえば爪の中に残された物質や接触痕などを精査することで、第三者の関与の有無が見えてくる。もしそうした証拠が出てくれば、捜査は一気に進展します。これまでは “捜索” でしたけれど、今後は “捜査” に移行するということです」

真相に向かって、少しずつ事態が動き出したーー。