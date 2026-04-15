元テレビ東京でフリーアナウンサーの大橋未歩(47)が15日、自身のインスタグラムを更新し、フジテレビ出身の同期アナとの2ショットを披露した。



【写真】声が聞こえてきそう 仲の良さが伝わる笑顔の2ショット

「2002年入社組 同期の中村仁美ちゃん」と題して、中村仁美アナ(46)と抱き合う画像を掲載した。お互いに見つめ合って満面の笑みを見せるショットも。「大好きだー!!!」と思いを爆発させた。



「約25年前(!)内定前の就活中から交流させてもらい、励まし合っていた仲。」と交流は四半世紀に渡ることを説明。「仁美ちゃんは早々に内定が出て、羨望の眼差しを向けながら 仁美ちゃんならそりゃ内定出るよなと納得していたけれど。あの時も、湿度ゼロで励ましてくれて、上も下もない 人としてのフラットさに、ますます好きになった。」と中村アナのからっとした人柄に惹かれたことをつづった。



「今やお子様3人のお母さんになって仕事も続けて 尊敬できる同期がいて嬉しい!」と中村アナのパワーにも敬意。「ずっと変わらない仁美ちゃんに会えて嬉しかった!!」と喜んだ。最後は「なんだかんだこの世界で、心身共に健やかにいられる幸せ。共に長生きできたら嬉しいな」と締めくくった。



中村アナもインスタに同じ画像を掲載。「局は違えど同期の活躍は 今も昔も 自分も頑張ろうと思える活力です」と大橋アナの活躍が力になっているとした。2人は同日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で共演。テーマは「手間抜き家事を極めた女」だった。



（よろず～ニュース編集部）