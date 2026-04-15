5人組アイドルcowolo、解散を発表 プロデューサーにも言及 2月から連絡取れず「売り上げを持ったまま」
5人組アイドル・cowoloが14日、公式Xを更新し、29日をもってグループを解散すると発表。プロデューサーについても言及した。
【写真】日本最古のオノマトペからインスパイア…解散を発表した5人組アイドルcowolo
「この度cowoloは4月29日(水祝)にShibuya Millkywayにて開催のcowolo LAST ONEMAN LIVE『こをろ』をもちましてグループを解散させていただくとなりました。突然のご報告となってしまったこと、心よりお詫び申し上げます」と報告。
「ラストライブの詳細に関しましては、後日改めてアナウンスさせていただきます」と案内し「最後の瞬間まで、改めてcowoloへの応援を何卒よろしくお願いいたします」とファンへのメッセージを送った。
さらに同投稿をリポスト。プロデューサーについて「売り上げを持ったまま現在も連絡は取れておりません。また、各所精査したところ多額の未払いが発覚しました」と告白。「応援してくださる皆さんにも、私たちで把握できていない多数の反故があるかと思います。大変申し訳ありません」と謝罪。プロデューサーの情報提供も呼び掛けた。
2月には、「プロデューサーと連絡が取れない状況」のため、名古屋公演を中止としていた。
【写真】日本最古のオノマトペからインスパイア…解散を発表した5人組アイドルcowolo
「この度cowoloは4月29日(水祝)にShibuya Millkywayにて開催のcowolo LAST ONEMAN LIVE『こをろ』をもちましてグループを解散させていただくとなりました。突然のご報告となってしまったこと、心よりお詫び申し上げます」と報告。
さらに同投稿をリポスト。プロデューサーについて「売り上げを持ったまま現在も連絡は取れておりません。また、各所精査したところ多額の未払いが発覚しました」と告白。「応援してくださる皆さんにも、私たちで把握できていない多数の反故があるかと思います。大変申し訳ありません」と謝罪。プロデューサーの情報提供も呼び掛けた。
2月には、「プロデューサーと連絡が取れない状況」のため、名古屋公演を中止としていた。