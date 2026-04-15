ホルムズ海峡の封鎖を続けるアメリカ軍は、イランの船を次々に追い返すなど原油輸送は寸断状態が続いています。エネルギー危機による日本での影響は、医療現場にも及んでいます。

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ホルムズ海峡の封鎖措置を続けるアメリカ軍ですが、発表では…

アメリカ中央軍のSNS（14日公開）

「過去24時間にアメリカ軍の封鎖ラインを突破した船舶は皆無だ」

これまでに6隻の船を、イランの港に追い返したといいます。

実際、ホルムズ海峡周辺の船の往来を可視化したサイトで見てみると、赤い丸で囲んだタンカーがホルムズ海峡の先に進もうとしますが、途中でアメリカ軍の警告を受けたのか、180度方向を変え、もとのルートを引き返していく様子が確認できました。

■トランプ氏、イランとの交渉再開におわせ

一方で、トランプ大統領はイランとの交渉が近く再開するとにおわせました。

トランプ大統領

「今後2日以内に何かが起きる可能性がある」

ただ、2度目の協議があったとしても多くのハードルが残されています。

前回、イランとの協議に臨んだ現地のアメリカ代表団が、イランの核開発をめぐり、一部妥協案を提示していたとアメリカメディアが報じました。

すると、トランプ氏は、そんなことは“聞いてない”とばかりに…

トランプ大統領

「（妥協案は）気に入らない。私はイランに対し、核兵器の保有は認めないと言い続けてきた」

“妥協は許さん”と強調しました。

■タンカー手配の現状は…

アメリカとイランの緊張が続き、エネルギー危機の出口が見えない中、日本企業にも動きが…

記者

「こちらの会社では、タンカーの手配を仲介する事業などを展開しています」

日本企業などにタンカーを手配していますが、今の状況を聞くと…

アトラス・竹中善宣社長

「（ホルムズ海峡に）行っていただける船舶がいないので、今、現状は“中東積み”での成約というのはほぼない状況です」

代わりに注文が増えているのは、アメリカから日本に向かうタンカーです。ただ、課題も…

中東からは20日程度で届いていたのに対し、長ければ2か月近くかかるといいます。さらに、他のアジアの国々からも注文が殺到し、輸送費用も上がりつつあるというのです。

■医療従事者の手袋やマスク…在庫ピンチ

神奈川県川崎市のクリニックでは、ひっきりなしに歯の治療が行われています。そんな現場で欠かせないのは、患者ごとに毎回交換している手袋や医療従事者が必ず身につけているマスクです。これも、いま…

ありま歯科クリニック・柳井真吾歯科医師

「供給元が不安定で、在庫切れになったり、在庫が不安定になっています」

原油の供給が不安定になった影響で、原油由来でないものも含めて手袋やマスクの在庫がピンチだといいます。

ありま歯科クリニック・柳井真吾歯科医師

「もう欠品になっている商品もあったりする。これが数か月単位で続くとメーカー在庫も限りなくゼロに近づくと思うので、まずくなってくる」

衛生的に使い回しができないものの、供給不足…

ありま歯科クリニック・柳井真吾歯科医師

「グローブ（手袋）なしでは診療はできないので、それ（手袋）がないと診療が回りませんので、多少コストが上がったとしても安定供給を目指していただきたい」

■日本医師会「必要な医療安心して受けて」

こうしたなか、厚生労働省は7日、医療機関に対して相談窓口を設置しました。翌日までには、すでに351件の相談があったということです。

また、15日午後に日本医師会は会見を開き、現場から医療用手袋などの不足を訴える声も出ているとして、流通の停滞などによる医療体制への影響に懸念を示しました。そのうえで…

日本医師会会長・松本吉郎氏

「現時点において、我が国の医療提供体制は維持されており、直ちに深刻な支障が生じる状況にはありません」

「必要な医療をこれまで通り、安心して受けてほしい」と呼びかけています。