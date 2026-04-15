発毛・育毛の専門企業である株式会社バイオテックは、薄毛が気になる・将来不安がある２０代〜６０代の男性４１３人を対象に「季節の変わり目の“頭皮コンディション”実態調査」を実施した。

その結果、季節の変わり目に頭皮や髪の変化を感じている男性が７４．３%にのぼることが判明。さらに、体調面の変化も同時に起きている人が６４．２%を占め、体調変化と頭皮状態の関連を実感している人も６０．５%に達している。一方で、自身の頭皮を拡大して確認した経験がない人は８５．５%と大多数を占めており、頭皮ケアにおける“見える化”の必要性が浮き彫りとなった。

季節の変わり目に頭皮や髪に何らかの変化を感じているかを尋ねたところ、７４．３%（３０７人）が「変化がある」と回答。４人に３人が季節の移ろいとともに頭皮コンディションの悪化を自覚していることが分かる。

最も多かったのは「抜け毛が増えた気がする」（３６．１%）で、次いで「かゆみ」（２５．２%）、「髪のハリ・コシが落ちる」（２４．７%）と続く。乾燥やフケといった頭皮表面の症状から、抜け毛やハリ・コシの低下といった毛髪の質的変化まで、幅広い“異変”が報告されている。

季節の変わり目に体調面で感じる変化を尋ねたところ、７７．２%が何らかの体調変化を感じていると回答。頭皮と体調の両方で変化を感じている人は６４．２%（２６５人）に達した。

さらに、体調やストレスの変化が頭皮・髪の状態に影響していると感じるかを尋ねたところ、「とても感じる」（１８．９%）と「やや感じる」（４１．６%）を合わせて６０．５%が関連を実感していることが明らかになった。 季節の変わり目は、気温や気圧の変動に加え、年度末のストレスや生活リズムの乱れが重なる時期。こうした全身のコンディション変化が頭皮環境にも影響を及ぼしていることを、多くの男性が体感的に捉えているといえる。