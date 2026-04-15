超特急のマサヒロとしても活躍する俳優・森次政裕（２７）と、元日向坂４６の佐々木美玲（２６）が１５日、都内でＷ主演のＭＢＳドラマ特区「あの夜、社長の子供を授かりました」（１６日スタート）の第１話上映トークイベントに共演の和田雅成と出席した。

アパレル通販会社の営業部・栞里役の佐々木と、瀬古グループの御曹司で新社長の貴人役の森次との恋愛物語。出会いから一夜限りの恋で妊娠させてしまう役柄に森次は「僕とはかけ離れたキャラクター。真逆の自分を演じるという上で、いろいろ意識して挑ませていただきました」と役作りの苦労を明かした。

森次は「貴人のセリフってカタカナが多いんです。僕、山口出身なので、イントネーションが違ったりして、そこのところは苦戦していました。気づかないうちに方言が出たりしました」と、ついつい山口弁がでてしまい大苦戦したと明かした。

共演の和田からに助言を聞き「ゆっくりしゃべろうとアドバイスをいただきました。『ゆっくり』という最高の４文字をいただきました」と演技指導のおかげと感謝も、和田は「たいしたアドバイスをしてないみたいじゃないか」と苦笑いしていた。