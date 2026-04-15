ほしのあき、ショート丈ボトムスから色白美脚披露「脚めっちゃ長い」「見惚れる」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/04/15】タレントのほしのあきが4月14日、自身のInstagramを更新。ショートボトムの春コーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】一斉風靡した49歳タレント「脚めっちゃ長い」ミニ丈から美脚披露
ほしのは「トレーナーの形がタイプ」「全て一点物だから他のデザインも欲しくなっちゃう」「半袖、ノースリーブも可愛かったよ」とつづり、肩部分のデザインが特徴的なグレーのトレーナーと黒いショートボトムのコーディネートを披露した。ボトムからは美しい脚がスラリと伸びている。
この投稿には「脚めっちゃ長い」「綺麗すぎる」「見惚れる」「コーデおしゃれ」「いつまでも可愛い」といった声が寄せられている。 （modelpress編集部）
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【写真】一斉風靡した49歳タレント「脚めっちゃ長い」ミニ丈から美脚披露
◆ほしのあき、春コーデで際立つ美脚
ほしのは「トレーナーの形がタイプ」「全て一点物だから他のデザインも欲しくなっちゃう」「半袖、ノースリーブも可愛かったよ」とつづり、肩部分のデザインが特徴的なグレーのトレーナーと黒いショートボトムのコーディネートを披露した。ボトムからは美しい脚がスラリと伸びている。
◆ほしのあきの投稿に反響
この投稿には「脚めっちゃ長い」「綺麗すぎる」「見惚れる」「コーデおしゃれ」「いつまでも可愛い」といった声が寄せられている。 （modelpress編集部）
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