元モー娘。メンバー、美脚輝くミニ丈ボトムス姿に熱視線「ほっそりしてる」「お洒落」
【モデルプレス＝2026/04/15】元モーニング娘。の森戸知沙希が4月14日、自身のInstagramを更新。プライベートの私服ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】26歳元モー娘。「ほっそりしてる」ミニ丈から美脚輝く
森戸は「＃ootd」（※「Outfit of The day」の頭字語で「本日のコーディネート」という意味のネットスラング）とハッシュタグを添え、プライベートショットを複数枚投稿。白を基調としたストライプのブラウスに黒いカーディガン、黒いショートボトムを合わせたモノトーンコーディネートを披露した。
また「湿気で前髪も何もかも全て終わってた日」「湿気えぐい」とつづり、前髪を気にしている様子を見せている。
この投稿に、ファンからは「ほっそりしてる」「脚綺麗」「めっちゃ可愛い」「お洒落なコーデ」「前髪変じゃないよ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳元モー娘。「ほっそりしてる」ミニ丈から美脚輝く
◆森戸知沙希、美脚輝くモノトーンコーデ公開
森戸は「＃ootd」（※「Outfit of The day」の頭字語で「本日のコーディネート」という意味のネットスラング）とハッシュタグを添え、プライベートショットを複数枚投稿。白を基調としたストライプのブラウスに黒いカーディガン、黒いショートボトムを合わせたモノトーンコーディネートを披露した。
また「湿気で前髪も何もかも全て終わってた日」「湿気えぐい」とつづり、前髪を気にしている様子を見せている。
◆森戸知沙希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ほっそりしてる」「脚綺麗」「めっちゃ可愛い」「お洒落なコーデ」「前髪変じゃないよ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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