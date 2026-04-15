佐々木美玲＆森次政裕（超特急）が驚いた共通点 初めて話したきっかけ明かす「あんまりなかったので」【あの夜、社長の子供を授かりました】
【モデルプレス＝2026/04/15】元日向坂46で女優の佐々木美玲と超特急の森次政裕が4月15日、都内で行われたドラマ特区「あの夜、社長の子供を授かりました」（16日スタート／MBS：毎週木曜24時59分〜／テレビ神奈川：毎週木曜23時30分〜）第1話先行上映＆トークイベントに出席。共通点を明かした。
【写真】元坂道×超特急メンバーW主演ドラマイベントに登場したサプライズゲスト
イベントでは、共演者が持つ裏の顔を話す「実はこの人◯◯だった」というトークテーマも。森次は佐々木について「初めて喋ったきっかけが、船舶免許の話だったんですよ」と切り出し、「僕、去年の夏頃に船舶免許取ったんです。その話をしてたら、『実は佐々木さんが持ってるらしいですよ』みたいなことを耳にしまして」と思わぬ情報を聞いたことを回顧。「（佐々木が）一昨年に船舶2級免許を取ったらしく、船舶免許を持ってる人がこんな身近にいるって、あんまりなかったので『そこが共通なんだ！？』って。まあ僕は1級なんですけど（笑）」とマウントを入れつつ、「『船舶免許を取ってるんです』っていう共通の話題から初めまして」と初対面を振り返った。
また森次は「僕は釣りが好きっていうところから、番組の企画で取らせていただきまして」と明かし、佐々木も「私も釣りが好きで、兄が船舶免許を持っているので、私も一緒に取って『2人船長いれば安心だね』みたいな感じで取りました」と語った。
次に話を振られた和田は自身のことについて「実は運転免許持ってます」と告白。「しかも聞いて。マニュアル」と船舶免許からの流れに乗り、場を笑わせた。改めて「2人にすごく助けられたなと思って」と2人との出会いを振り返り、「ちょっと（年齢が）離れてるっていうとこもあって、若干気は遣いつつ、でも2人ともスッて解いてくれたので、それがすごく僕は楽でした」と2人の対応に感謝した。
すると森次は「こう言ってますけど、和田さんが1番現場を和ませてくれた」と称賛。佐々木も「和田さんがいないだけでいつもよりちょっと静かだなって」と話し、和田のムードメーカーぶりがうかがえた。
交際3年目の記念日に、恋人に突然振られてしまった栞里がBarで涙を流していると、優しく声をかけ全ての話を聞いてくれる男性が現れる。その男性に、つい甘えてしまった栞里は妊娠。さらに、会社の新社長として現れたのは、あの夜の男性で…？誰より献身的なのに自己評価が低いヒロイン・栞里×一途な愛を注ぐ溺愛御曹司・瀬古貴人（森次）の妊娠から始まる、前途多難な溺愛ラブストーリーとなっている。（modelpress編集部）
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【写真】元坂道×超特急メンバーW主演ドラマイベントに登場したサプライズゲスト
◆佐々木美玲＆森次政裕の驚いた共通点
イベントでは、共演者が持つ裏の顔を話す「実はこの人◯◯だった」というトークテーマも。森次は佐々木について「初めて喋ったきっかけが、船舶免許の話だったんですよ」と切り出し、「僕、去年の夏頃に船舶免許取ったんです。その話をしてたら、『実は佐々木さんが持ってるらしいですよ』みたいなことを耳にしまして」と思わぬ情報を聞いたことを回顧。「（佐々木が）一昨年に船舶2級免許を取ったらしく、船舶免許を持ってる人がこんな身近にいるって、あんまりなかったので『そこが共通なんだ！？』って。まあ僕は1級なんですけど（笑）」とマウントを入れつつ、「『船舶免許を取ってるんです』っていう共通の話題から初めまして」と初対面を振り返った。
◆佐々木美玲・森次政裕・和田雅成、現場でのムードメーカー
次に話を振られた和田は自身のことについて「実は運転免許持ってます」と告白。「しかも聞いて。マニュアル」と船舶免許からの流れに乗り、場を笑わせた。改めて「2人にすごく助けられたなと思って」と2人との出会いを振り返り、「ちょっと（年齢が）離れてるっていうとこもあって、若干気は遣いつつ、でも2人ともスッて解いてくれたので、それがすごく僕は楽でした」と2人の対応に感謝した。
すると森次は「こう言ってますけど、和田さんが1番現場を和ませてくれた」と称賛。佐々木も「和田さんがいないだけでいつもよりちょっと静かだなって」と話し、和田のムードメーカーぶりがうかがえた。
◆佐々木美玲＆森次政裕W主演「あの夜、社長の子供を授かりました」
交際3年目の記念日に、恋人に突然振られてしまった栞里がBarで涙を流していると、優しく声をかけ全ての話を聞いてくれる男性が現れる。その男性に、つい甘えてしまった栞里は妊娠。さらに、会社の新社長として現れたのは、あの夜の男性で…？誰より献身的なのに自己評価が低いヒロイン・栞里×一途な愛を注ぐ溺愛御曹司・瀬古貴人（森次）の妊娠から始まる、前途多難な溺愛ラブストーリーとなっている。（modelpress編集部）
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