私たちの生活にいまや欠かせなくなったスマートフォンやAI。このデジタル技術を支えるサーバーなどを集約した拠点＝国内最大級のデータセンターの整備が、南砺市で計画されています。



地元住民からは地域活性化への期待の一方、環境や暮らしへの影響を懸念する声もあります。梅本記者のリポートです。





松本千尋さん「ちょっとこの横に第一フェーズが建つのかなと思って見てるんですけど。ここからでもきっと見えるものが建つんでしょうね」データセンターの建設予定地近くで、稲作や養蜂など南砺の里山の魅力をいかした体験事業を営んでいます。松本千尋さん「前、質問会に出席した時にデベロッパーの方から『影響があると思います』とあったので、じゃあどれくらい影響があるのか、もし本当にミツバチがすめない環境になってしまったら、私たちの事業もできなくなりますし」南砺市が建設を計画している大規模データセンター。いまや私たちの生活に欠かせない通信やクラウド、AI、これらが扱う膨大なデータを処理するための集積拠点、さながら「ITデータの企業団地」です。医王山のふもと、およそ13ヘクタールを造成し、施設の規模を示す受電可能容量は国内最大級の400メガワット。2年後の操業開始を目指しています。さらに計画では、10年以内に敷地の拡張を進め、最終的な規模は、およそ8倍の3.1ギガワット。通常の発電所で換算すると、およそ300万世帯分という膨大な電力を扱う施設となります。西井満理さん「水のこと、排熱のこと、電磁波のこととか、いろんな懸念のある中でなかなか納得がいかないというか、思いが伝わらない、というもどかしさ、歯がゆさみたいなものを感じます」松本さんは、豊かな自然こそ南砺の魅力であり、それを高めることが過疎化の歯止めにもつながると考えます。松本千尋さん「この地域のファンクラブができた。自然とのつき合い方を学べる、 すごい素敵な場所だと思う」一方、市は、データセンターの誘致で、関連企業への波及効果も含め、新たな雇用の創出や税収増加など「メリットは大きい」と考えています。田中南砺市長「人口の問題だとか地域の我々にとっては財政の問題だとか、いろんな意味でこういった大きな投資があることは、それに期待するというのが一番大きい」ダニエル・コックス社長「大学生でその時に過疎問題を勉強に（日本に）来たんですよ、なんでこの過疎問題が直せないか、何が原因なのかっていうのは仕事です。（事業費が）何千億円もするものができるので、地元事業者が担えば、すべてが底上げになるというふうに思っていますので」ただ、国内の整備事例では、騒音や振動など住民トラブルになっているケースもあり、デジタル時代を支える施設を地域の理解を得ながら、どう組み込んでいくか、課題でもあります。計画発表から3か月。開発業者と市、そして住民の2回目の意見交換会。この席で市は、これまでの情報公開が不十分だったと述べ、排熱や騒音、電磁波など、環境への影響を調査し示す方針を説明しました。そして、問題が起きた際には解決に向けて市が積極的に関与し、市と住民、開発業者が歩調を合わせ、開発を進めることを確認しました。参加者「西太美の未来のために成功することを祈っております」「まあ、残念です。若い人がまったくいないと、そういうところに声が届いているのかなっていうのは一つ懸念としてあります」「歓迎しています。いろんな懸念材料は、いろんな協定とか、これから協議される契約の中に盛り込んでいただければいいと思うので」田中市長「将来像が、例えば入ってくる会社が分かるとか、その段階になったら当然その辺は改めて説明に行きますし。今後も常に心配ごとに関しては丁寧に説明していくというのは言っていますので、そういうことは当然やっていきます。私はずっとどこも歩いていても、ほぼ8割9割が行くぞという人たちと何人かの方はそりゃね心配されるので、それは我々が調整しますけど。多数決でやる事ではない」過疎と自然。社会を支えるインフラと住民の暮らし。松本さん「私自身ももちろんスマホを使っていますし、パソコンも使っている、クラウドサービスも使っているんですが、たぶん全員が使っていると思う。だからなおさら地元地域の住民だけの問題ではないと思う」開発する側と市、住民、信頼構築へ対話は続きます。県外では、データセンターの冷却で生じる温水を農業に活用するケースもあるということです。社会を支える施設と地元がどんな共生の形があるのか、南砺市ケースと呼べるような形の模索が続きます。