【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１５日放送の米保守系ＦＯＸビジネスのインタビューで、対イラン軍事作戦は「終了間近だ」と述べた。

米大衆紙ニューヨーク・ポストには、イランとの戦闘終結に向けた２回目の協議が１４日から「２日以内」にパキスタンの首都イスラマバードで開催される可能性があるとの認識を示した。

トランプ氏はＦＯＸビジネスに、イラン側が「とても合意を望んでいる」と語った。ただ、核兵器を持たないと約束しなければ「ディール（取引）しない。全てが核を持たないことについてだ」と話した。協議では、イランのウラン濃縮を停止する期間を巡って主張に隔たりがあるとされる。

「核兵器を持とうとするなら、どれだけ長く彼らが生存できるかはわからない」と指摘。「１時間で全ての橋を破壊できる。全ての発電所を破壊できる」と述べ、合意に至らなければイランのインフラ（社会基盤）を破壊すると警告した。

１４日に行われたニューヨーク・ポストのインタビューでは、同紙記者に、「イスラマバードにとどまるべきだ。２日以内に何かが起こる可能性がある」と語り、再協議を示唆した。

イランにウラン濃縮の２０年間の停止を求めたとする米メディアの報道については「イランが核兵器を持つことはできないと言ってきた。２０年間は好きではない」と否定的な見解を示した。