熊本地震から10年、熊本の地震活動と今後の備えです。



日本テレビ系列NNNの災害担当デスク、中濱弘道デスクとお伝えします。



■中濱弘道デスク解説

10年前の熊本地震は私たちの足元にある「活断層」の活動によって引き起こされた直下型の地震で大きな被害が出ました。



熊本県内を南北方向に走る「日奈久断層帯」は最も発生確率が高い「Sランク」に分類されていて、地震への備えが欠かせません。





30年以内の発生確率が3％以上のものを「Sクラス」、0.1～3％を「Aランク」、0.1未満を「Zランク」、不明のものを「Xランク」と国は分類しています。日奈久断層帯の日奈久区間、八代海区間は「Sランク」、最も確率が高い分類に入っています。

■緒方太郎キャスター：気になるのが、先月15日からの1か月、天草・芦北地方で起きているまとまった地震活動ですね。



気象庁によりますと、きょう15日午前9時までに、水俣市で震度4が2回など、あわせて55回の体に感じる地震がおきています。

（震度3: 3回、震度2:12回、震度1:38回）

気象庁も熊本地震の活動域周辺の地震活動は活発な状態が続いているという見方を示しています。



こちらの図は熊本県全体の、この10年の地震活動を示したものです。



熊本地震の震源とされる「布田川断層帯」と「日奈久断層帯」の周辺が灰色で覆い尽くされていて、この周辺で、その後も地震活動が続いているのが分かります。



赤い印は、先月以降の地震活動ですが、水俣市の震度4をはじめ、県南部の日奈久断層帯の近くでおきているのがわかります。



専門家などは「日奈久断層」は10年前の熊本地震ですべてが破壊されずに、「割れ残り」があるとみています。



■緒方キャスター：私も先日、研究者の方と現地を取材しましたが、まだまだ「日奈久断層」で大きな地震がおきる可能性はあると指摘していました。



地震ですから、おきる前にいつどこで？ということは分かりません。



専門家の意見も分かれていますが、大きな地震の後には周辺の地下の圧力のかかり方に変化が生じ、おきやすくなることもあると指摘する人もいます。

ただ、少なくとも「日奈久断層と」という過去に活動した確率の高い活断層が、今も、そして今後も、熊本に存在することに変わりがありませんので、注意する必要があります。



■緒方キャスター：一方で、活断層とマークされていなかったところで、被害を及ぼす地震も多くおきていますよね？



活断層のありなしにかかわらず、地震大国ですので、日頃からの備えは重要です。



さて政府の地震調査委員会は、日奈久断層帯のうち日奈久区間で想定される地震のマグニチュードを7.5、八代海区間ではマグニチュード7.3と公表しています。



これは10年前の熊本地震・本震に匹敵する規模といえます。



日奈久区間の発生確率は、発生確率は今後30年以内でほぼ0から6％、八代海区間は、ほぼ0から16％となっています。

■永島キャスター：この0から16％という確率が、いまひとつ実感できないのですが、どのように受け止めればいいのでしょうか？



天気予報の10％では、かなり低い数字だと思われますが、内陸部にある活断層地震は、発生間隔は千年から数万年と非常に長いのです。



発生確率は前回の発生からの経過期間で、数字を出していますので数字上は低く見えるかもしれませんが、地震の世界では決してそんなことはありません。



■緒方キャスター：そうなるとやはり大切なのは「備え」ですね。



どのような備えが必要なのか？私たちがすぐできることとして、一番大切なのは、普段お住まいの自宅を安全な場所にしてほしいと思います。



ポイントとなるのが耐震強化です。



特に1981年（昭和56年）以前に建築された建物は、耐震基準が強化される前の、いわゆる「旧耐震基準」によって建てられ耐震性が不十分なものが多くあります。



そこで家の耐震補強です。ただ建て替えとなると高額です。寝室やリビングなど、生活している時間が長いところを部分的に補強するという方法もあります。



またすぐにできることとして、人が一番、無防備な就寝時、寝室には地震の揺れで動く家具を置かないことや、高いところに置いてあるものは普段から下におろしておくなどは取り組んでほしいと思います。

■永島キャスター：家の耐震化工事というとハードルが高いですが、こうした備えはすぐにできますね。



熊本県の住宅耐震化率は89.5％（2023年時点）、この数字は国の目標とほぼ同程度ですが、熊本県内でも地域差もかなりあります。



住宅の耐震化については熊本県では補助対象を拡大しています。



旧耐震基準の1981年以前の木造住宅だけでなく、新耐震基準の2000年5月まで着工の木造住宅に拡充しています。



お住まいの自治体によって、補助金額などが異なりますので、ぜひ問い合わせて、調べてほしいと思います。