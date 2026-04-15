体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考会、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考会を兼ねる全日本個人総合選手権は４月１６日、高崎アリーナで開幕する。

２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）は、１５日の公式練習後、会見に出席し、初優勝に向けて意気込みを伝えた。昨年の全日本選手権の個人総合では鉄棒でミスが出て橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）に敗れており、「自分に１００％集中することと、予測できないアクシデントとかも起こる可能性もあると思うので、そこの事前の対応だったり、準備というのを心がけていけば、どんな対応もできると思うので、準備だけはしっかりしていきたい。まだ優勝したことないのでそこは取りたい。（橋本）大輝くんの上をいって（５月の）ＮＨＫ杯が有利に運べるようにそんな試合にしたい」と気持ちを高めた。

今年から課題にしてきた跳馬で、ここまで封印してきた「ロペス」を取り入れる。２０２２年に右膝全十字靱帯（じんたい）を断裂した原因にもなっており回避してきた大技だが、Ｄスコア（技の難易度）を上げるため導入を決めた。公式練習でもロペスに挑戦し「マットなしになるとまだ怖さがある。ちょっとまだできてはいないですが、結構、いい跳躍だったと思う」と前向きにとらえ、勝負に出る。

◆世界選手権代表 男女ともに代表は５枠。男子は今大会の得点を持ち越して行われる５月のＮＨＫ杯での上位３人が選出される。得点の半分を持ち越す女子は上位４人が代表入りする。男子の２位まで、女子の３位までの選手は９月の愛知・名古屋アジア大会の代表も兼ねる。残りの枠は、団体総合で貢献できる選手が選出されることになっている。