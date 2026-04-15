◆第３７回東京スプリント・Ｊｐｎ３（４月１５日、大井競馬場・ダート１２００メートル、良）

大井競馬の白砂にスピード自慢の１４頭（ＪＲＡ５、南関東９頭＝マックスは競走除外）が集結。メンバー唯一の牝馬で３番人気のママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は最後の直線で外から脚を伸ばしたが、５着だった。川田将雅騎手は２０１０年のスーニ以来、１６年ぶりの同レース勝利とはならなかった。

前走の高松宮記念ではスタートで後手に回り９着。これまで芝では２０２３年のスプリンターズＳ、昨年のオーシャンＳを制している。昨年１１月に船橋の１０００メートルで行われたＪＢＣスプリント以来（２着）、２度目のダート挑戦だった。

２番人気のドラゴンウェルズ（牡４歳、栗東・藤原英昭厩舎、父フロステッド）が３連勝で重賞初制覇を飾り、勝ち時計は１分１０秒７。

２着に８番人気のティントレット（石川倭騎手）、３着には６番人気のヤマニンアルリフラ（団野大成騎手）が入った。

川田将雅騎手（ママコチャ＝５着）「今日できる精一杯の走りです」