元「日向坂４６」の佐々木美玲が１５日、都内で行われたドラマ「あの夜、社長の子どもを授かりました」（１６日スタート、木曜・深夜０時５９分、ＭＢＳほか）第１話先行上映＆トークイベントに超特急の森次政裕、和田雅成と出席した。

献身的で自己評価が低いヒロイン（佐々木）と、一途（いちず）な愛を注ぐ御曹司（森次政裕）が繰り広げる一夜の過ちから始まる溺愛ラブストーリー。佐々木はファッション流通サイトの営業部で働く主人公の女性・花井栞里役に「真っすぐで素敵な女の子。苦しいこともたくさんあったけど、こういう人柄だから助けられることもあった。佐々木美玲とも似ている点があったので、演じていて楽しかった」と振り返った。

難しかった部分として、涙を流すシーンが多かったことを挙げ「そこまで涙のシーンをやったことがなかったので、ドキドキしながらその日を迎えました。クランクインして２日目くらいで、（感情を）想像するのは難しいなと思って（状況に）近い感情を持って演じました」と苦労を明かした。

撮影現場は和気あいあいとしていたようで、ダブル主演を務めた森次とは、お互いに船舶免許を持っているという共通の話題で盛り上がったという。森次は「身近に持っている人がいなかったので共通の話題で話が弾みました」。しかし、森次は１級、佐々木は２級免許であることから、佐々木は「いつもマウントを取られるんです」と嘆き、会場を沸かせた。