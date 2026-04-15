美人クリエイター、レイヤーカットで印象がらり 美脚輝くミニスカ姿に反響「ビジュ爆発」「理想の脚線美」
【モデルプレス＝2026/04/15】クリエイターのおさきが4月14日、自身のInstagramを更新。ミニスカートを合わせたスタイルを公開し、話題となっている。
【写真】YouTube登録者数100万超えの美女「理想の脚線美」ミニスカ姿
おさきは「渋谷」とつづり、街中で撮られた写真を投稿。グレーのキャスケット、グレーの長袖トップスにすらりと伸びた脚が際立つ黒のフリルミニスカートを合わせている。また「急にレイヤー入れたくなった やっぱ可愛いい〜」（※原文ママ）と記し、ヘアカットした姿も公開。美容院と思われる場所で撮影された写真では、毛先が軽く内側に巻かれたレイヤーがよく目立つスタイリングを披露している。
この投稿に「理想の脚線美」「可愛すぎる」「スタイリング剤教えてほしい」「レイヤー似合ってる」「スタイル最高」「ビジュ爆発してる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】YouTube登録者数100万超えの美女「理想の脚線美」ミニスカ姿
◆おさき、フリルミニスカで美脚すらり
おさきは「渋谷」とつづり、街中で撮られた写真を投稿。グレーのキャスケット、グレーの長袖トップスにすらりと伸びた脚が際立つ黒のフリルミニスカートを合わせている。また「急にレイヤー入れたくなった やっぱ可愛いい〜」（※原文ママ）と記し、ヘアカットした姿も公開。美容院と思われる場所で撮影された写真では、毛先が軽く内側に巻かれたレイヤーがよく目立つスタイリングを披露している。
◆おさきの投稿に反響
この投稿に「理想の脚線美」「可愛すぎる」「スタイリング剤教えてほしい」「レイヤー似合ってる」「スタイル最高」「ビジュ爆発してる」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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