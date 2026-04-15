鹿児島の未来のために頑張る人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。

今回はこの春地域おこし協力隊の活動を終え、そのまま伊佐市に移住した機織り作家の女性です。ほれ込んだ鹿児島の地での新たな春に密着しました。

地域おこし協力隊 3年間の任期を終え

(田中亜紀さん)「鹿児島県伊佐市地域おこし協力隊 ものづくり工芸 田中亜紀、この自己紹介はきょうでおわり」

拍手に包まれながらひとつの節目を迎えた女性。伊佐市で地域おこし協力隊として活動してきた田中亜紀さん（51）です。先日、3年間の任期を終えました。

ニュージーランドで出会った 羊毛をつかった機織り

埼玉県出身の田中さん。翻訳の仕事をしていましたが、38歳の時、ニュージーランドにわたり医療分野のソーシャルワーカーとして働きました。人よりも羊の数が多いニュージーランドで出会ったのが羊毛をつかった機織りです。

(田中亜紀さん)「ニュージーランドでは比較的羊毛で機織りをする人が多かった、独学で機織りを始めた」

機織り作家を目指し、3年前ものづくり工芸分野の協力隊として伊佐市に赴任しました。

大島紬の伝統的な柄をモチーフに

羊毛などから糸を紡ぎ、自ら育てた藍で染色。すべて手作業で丁寧に織られた複雑で美しい柄が魅力です。

こちらの作品は、大島紬の伝統的な柄をモチーフに伊佐での暮らしを表現しました。

（田中亜紀さん）「私が鹿児島に来た理由が大島紬。創作活動をしていった未来になにかの形で、新しいエッセンスのようなものを一滴二滴垂らすことができて、その先に大島紬が私たちの次の世代に繋がるような活動をしていきたい」

地域おこし協力隊

「地域おこし協力隊」は、人口減少や高齢化などの課題を抱える地域が都市部から人材を受け入れて活性化に取り組む国の制度。

県内では、現在38の市町村で138人が活動していて、特産品開発や空き家対策などさまざまな分野に取り組んでいます。

協力隊を終えてからの定住率が課題でもあるなか、田中さんが伊佐に残る決断をしたのには理由がありました。

暮らしを支えてくれる地域の人たちの存在です。

（小山辰生さん）「環境の違う所に来て、苦しみもあっただろうし悩んだりもしたと思う、それでもこの3年間伊佐市でがんばってくれたのですごくうれしい。いち応援者」

先輩を招いてコースターづくり「あなたがいてくれて幸せ」

この日は、伊佐暮らしの先輩を招いてコースターづくり。それぞれ手作りのおやつも持ち寄り地域のコミュニティスペースに集まりました。

ワークショップの参加人数は、これまでにのべ400人以上。脳トレにもなると好評です。

伊佐市が誕生して18年。現在の人口は、およそ2万2000人と当時より4割ほど減りました。人口減少が進むなかで田中さんは購入した自宅にアトリエを構える予定です。

（神園久恵さん）「（伊佐市に）住むの？と。田中さんは絶対どこかへ行くと思っていた、だけど私は幸せ、あなたがいてくれて」

「町の魅力になるのでは」協力隊にものづくり工芸分野を

陶芸家の川野恭和さん（76）です。伊佐市の地域おこし協力隊にものづくり工芸分野を作ろうと提案した人です。

（川野恭和さん）「この町に住んで息づいて工芸品が生産できれば、町の魅力になるのではと独り言を言った。市役所の人が地域おこし協力隊のなかで工芸という部門で募集をかけてくれた」

田中さんは川野さんとの出会いをきっかけに民藝の世界にのめり込んでいったと話します。

（田中亜紀さん）「日本にいなければできない織や学び、研究が、民藝を通して自分が機織り作家として成長していく糧にきっとなる」

（川野恭和さん）「大変な世界に飛び込んでやろうとしている、応援したい」

豊かな自然は機織り作品のヒント

四季折々の豊かな自然は機織り作品のヒントとなる大切な風景です。

（田中亜紀さん）「光があって、どこから来ているんだろうと思って暗い中歩いてきたら、ずっとホタルの光で照らされていてそれはもう幻想的だった」

「ありのままの姿でいることがちいきのチカラに」

あたたかい人、美しい自然。伊佐での暮らしは穏やかな時間が流れています。

（田中亜紀さん・51）

「亜紀さんの家に灯りがともっているだけで本当にほっとするという話を何人もしてくれた」

「地域の皆さんと無理せず楽しく過ごしていく、ありのままの姿でいることがちいきのチカラになるのでは」

地域の人たちと支え合いながら紡ぎ出す機織り作家としての人生。新たな春は、まだ始まったばかりです。

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