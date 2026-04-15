＝LOVEメンバー「私服と衣装全然雰囲気違うね」美肩際立つ姿に反響続々「どっちも可愛すぎ」「華奢」
【モデルプレス＝2026/04/15】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が4月13日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの私服と衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース28歳美女「華奢」美肩ちらりの私服＆衣装姿
大谷は「私服と衣装、全然雰囲気違うね」とつづり、写真を複数枚投稿した。黒のホルターネックのオフショルダートップスを合わせた私服からは、すらりとした肩のラインを公開。クールな雰囲気が漂う姿を見せた。一方、美しいスタイルが際立つミニワンピースの衣装姿からは、キュートな魅力を放出。いずれも「くらげヘアだよ」と同じ髪型ながら、印象の違う姿を披露している。
この投稿にファンからは「どっちも可愛すぎ」「華奢」「めちゃくちゃ可愛い」「私服も衣装もどちらも素敵」「くらげヘア似合ってる」「肩がめちゃ綺麗」「黒の私服姿格好良い」「服装で雰囲気変わって最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース28歳美女「華奢」美肩ちらりの私服＆衣装姿
◆大谷映美里、美肩チラリの姿公開
大谷は「私服と衣装、全然雰囲気違うね」とつづり、写真を複数枚投稿した。黒のホルターネックのオフショルダートップスを合わせた私服からは、すらりとした肩のラインを公開。クールな雰囲気が漂う姿を見せた。一方、美しいスタイルが際立つミニワンピースの衣装姿からは、キュートな魅力を放出。いずれも「くらげヘアだよ」と同じ髪型ながら、印象の違う姿を披露している。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿にファンからは「どっちも可愛すぎ」「華奢」「めちゃくちゃ可愛い」「私服も衣装もどちらも素敵」「くらげヘア似合ってる」「肩がめちゃ綺麗」「黒の私服姿格好良い」「服装で雰囲気変わって最高」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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