本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模
4/15（水）
EUR/USD
1.1600（10億ユーロ）
1.1610（15億ユーロ）
1.1650（16億ユーロ）
1.1655（6.4億ユーロ）
1.1660（9.73億ユーロ）
1.1685（5.97億ユーロ）
1.1700（7.28億ユーロ）
1.1750（22億ユーロ）
1.1800（17億ユーロ）
1.1750（7.85億ユーロ）
USD/JPY
158.00（11億ドル）
158.25（5.6億ドル）
158.55（6.2億ドル）
158.85（14億ドル）
159.20（8.09億ドル）
160.00（18億ドル）
161.00（5.94億ドル）
GBP/USD
特段の設定なし
ユーロドルは1.1750と1.1800に大規模設定あり
ドル円は158.85に大規模なピンポイント
