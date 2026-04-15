絹はビタミン、木綿はたんぱく質！ 煎り酒や天かすで自由に楽しむ「冷奴」【Nスタ解説】
日に日に暖かくなってきて、夏はすぐそこ！と感じる日もありますよね。暑くなると食べたくなるのが「冷奴」。いま進化しているんです。
【写真を見る】作り方だけではなく「栄養面」でも違う？絹、木綿、それぞれに合うトッピングは？
豆腐メーカーが調査「絹派」「木綿派」どっち？
山形純菜キャスター:
街の人は絹派なのか、木綿派なのか。豆腐メーカーの「相模屋食料」が調査しております。
それによると、絹派が多いということでした。
【豆腐は絹派？木綿派？】※相模屋食料調べ
絹派：61.7％
木綿派：33.6％
使い分け：4.7％
実は「栄養」も違う？絹と木綿の違いとは
山形キャスター:
そもそも「絹」と「木綿」は何が違うのでしょうか。
相模屋食料によりますと、「作り方」が異なるとのことです。
▼絹
豆乳ににがりを入れる→そのまま固める
▼木綿
豆乳ににがりを入れて、固めて崩す→木綿布を敷いて圧縮し水分を抜く
管理栄養士の吉良ゆいさんによりますと「栄養面」でも違うそうです。
▼絹
水分が多いため、カロリー低い一方で、ビタミンB1、カリウムが多い
→体調を整えたい時に◎
▼木綿
水分を抜いて圧縮しているため、たんぱく質、カルシウムが多い
→健康維持のからだ作りに◎
栄養面を考えて、食べ分けをするのもいいかもしれません。
トッピングで使い分け おすすめの食べ方は？
山形キャスター:
冷奴も絹派、木綿派それぞれ分かれると思いますが、トッピングで変えてみるといいかもしれません。
▼絹
なめらかな食感がネバネバやふわとろなど異なる食感と◎
→おすすめは、オクラをのせた「オクラ奴」
▼木綿
豆の旨味をしっかり感じられるので、こってりやスパイシーなトッピングとも好相性
→おすすめは、肉みそをのせた「肉みそ奴」
実業家・インフルエンサー 岸谷蘭丸さん:
僕は年がら年中、週に2回は必ず食べるくらい、とにかくお豆腐が大好きです。
濃いめのしょうゆや煎り酒（日本酒に梅干し等を入れて煮詰めたもの）をかけて食べたりします。
山本匠晃キャスター:
僕は食べるラー油で食べます。にんにくチップスは大きい方がいいです。
山形キャスター:
ちなみに、私はめんつゆをかけて、そこに天かすとネギと生姜を入れるのがおすすめです。
常温で5か月保存、うどんに混ぜるだけ…進化した「豆腐」
山形キャスター:
こんな豆腐もあります。
▼さとの雪食品「ずっとおいしい豆腐」(300g・181円)
無菌化技術などにより、常温で約5か月間の長期保存
無菌化の技術としては…
・無菌化した空間で、密閉容器に充填
・豆腐を無菌化
・酸素と光をブロックする紙容器
▼井村屋「うどんにまぜる豆腐（明太風味・担々風味）」(183円※井村屋ウェブショップ価格)
手軽さと健康を両立
うどんに混ぜるだけと調理が簡単
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＜プロフィール＞
岸谷蘭丸さん
イタリア ボッコーニ大学在学 24歳
岸谷五朗と岸谷 香の長男
海外大受験塾「MMBH」設立
教育・多様性などを発信