日に日に暖かくなってきて、夏はすぐそこ！と感じる日もありますよね。暑くなると食べたくなるのが「冷奴」。いま進化しているんです。

【写真を見る】作り方だけではなく「栄養面」でも違う？絹、木綿、それぞれに合うトッピングは？

豆腐メーカーが調査「絹派」「木綿派」どっち？

山形純菜キャスター:

街の人は絹派なのか、木綿派なのか。豆腐メーカーの「相模屋食料」が調査しております。

それによると、絹派が多いということでした。

【豆腐は絹派？木綿派？】※相模屋食料調べ

絹派：61.7％

木綿派：33.6％

使い分け：4.7％

実は「栄養」も違う？絹と木綿の違いとは

山形キャスター:

そもそも「絹」と「木綿」は何が違うのでしょうか。

相模屋食料によりますと、「作り方」が異なるとのことです。

▼絹

豆乳ににがりを入れる→そのまま固める



▼木綿

豆乳ににがりを入れて、固めて崩す→木綿布を敷いて圧縮し水分を抜く

管理栄養士の吉良ゆいさんによりますと「栄養面」でも違うそうです。

▼絹

水分が多いため、カロリー低い一方で、ビタミンB1、カリウムが多い

→体調を整えたい時に◎



▼木綿

水分を抜いて圧縮しているため、たんぱく質、カルシウムが多い

→健康維持のからだ作りに◎

栄養面を考えて、食べ分けをするのもいいかもしれません。

トッピングで使い分け おすすめの食べ方は？

山形キャスター:

冷奴も絹派、木綿派それぞれ分かれると思いますが、トッピングで変えてみるといいかもしれません。

▼絹

なめらかな食感がネバネバやふわとろなど異なる食感と◎

→おすすめは、オクラをのせた「オクラ奴」



▼木綿

豆の旨味をしっかり感じられるので、こってりやスパイシーなトッピングとも好相性

→おすすめは、肉みそをのせた「肉みそ奴」

実業家・インフルエンサー 岸谷蘭丸さん:

僕は年がら年中、週に2回は必ず食べるくらい、とにかくお豆腐が大好きです。

濃いめのしょうゆや煎り酒（日本酒に梅干し等を入れて煮詰めたもの）をかけて食べたりします。

山本匠晃キャスター:

僕は食べるラー油で食べます。にんにくチップスは大きい方がいいです。

山形キャスター:

ちなみに、私はめんつゆをかけて、そこに天かすとネギと生姜を入れるのがおすすめです。

常温で5か月保存、うどんに混ぜるだけ…進化した「豆腐」

山形キャスター:

こんな豆腐もあります。

▼さとの雪食品「ずっとおいしい豆腐」(300g・181円)

無菌化技術などにより、常温で約5か月間の長期保存

無菌化の技術としては…

・無菌化した空間で、密閉容器に充填

・豆腐を無菌化

・酸素と光をブロックする紙容器

▼井村屋「うどんにまぜる豆腐（明太風味・担々風味）」(183円※井村屋ウェブショップ価格)

手軽さと健康を両立

うどんに混ぜるだけと調理が簡単



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＜プロフィール＞

岸谷蘭丸さん

イタリア ボッコーニ大学在学 24歳

岸谷五朗と岸谷 香の長男

海外大受験塾「MMBH」設立

教育・多様性などを発信