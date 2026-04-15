女優の中村ゆりか（29）と菅井友香（30）が15日、都内でダブル主演映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」（監督太田勇、5月15日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。

ゲーム業界のリアルと女性同士の恋愛を描いた同名ドラマシリーズの続編。映画ではドラマから7年後を舞台に、恋人から家族になった2人の姿が描かれる。

イベントでは、事前に募集した恋愛相談に2人が回答。初めて行く相手の家で振る舞う料理に悩むファンからの相談に中村は「ドキドキですね」と笑顔。「お互いに好き同士なら、何でも喜んでくれると思います」とエールを送った。

すると菅井は「ゆりかちゃんだったら何を作る？」とムチャぶり。中村は「ここで言うのはちょっと恥ずかしいな〜」と頬を赤らめ照れ笑い。会場が笑いに包まれる中、「個人的には“ほっこりするもの”かな。“愛されているな”という感じがする」と回答。「和食系…肉じゃがとか？」と答えを引き出そうとする菅井に「うん、そんな感じ」と、再び照れ笑いを浮かべた。

さらに菅井が続けて「ハンバーグ！」と投げかけると中村は「あー…ほっこりするね」と賛同。続く「カレー！」にも「あー、ほっこりする」とテンポよく答え、作中さながらの息の合ったやりとりで会場を和ませた。