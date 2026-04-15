本日の【上場来高値更新】 あいちＦＧ、村田製など38銘柄
本日の日経平均株価は、米国とイランの停戦交渉の進展期待から買いが優勢となり、前日比256円高の5万8134円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は38社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、コンデンサー関連株に投資マネーの攻勢が続いた村田製作所 <6981> [東証Ｐ]など。そのほか、あいちフィナンシャルグループ <7389> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<3104> 富士紡ＨＤ 東Ｐ 繊維製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<5243> ノート 東Ｇ 情報・通信業
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<6794> フォスター 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6941> 山一電機 東Ｐ 電気機器
<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器
<6961> エンプラス 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ 精密機器
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ 保険業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、コンデンサー関連株に投資マネーの攻勢が続いた村田製作所 <6981> [東証Ｐ]など。そのほか、あいちフィナンシャルグループ <7389> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業
<3104> 富士紡ＨＤ 東Ｐ 繊維製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<5243> ノート 東Ｇ 情報・通信業
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6278> ユニオンツル 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<6794> フォスター 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6941> 山一電機 東Ｐ 電気機器
<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器
<6961> エンプラス 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ 精密機器
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ 保険業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
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