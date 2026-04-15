　本日の日経平均株価は、米国とイランの停戦交渉の進展期待から買いが優勢となり、前日比256円高の5万8134円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は38社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、コンデンサー関連株に投資マネーの攻勢が続いた村田製作所 <6981> [東証Ｐ]など。そのほか、あいちフィナンシャルグループ <7389> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1434> ＪＥＳＣＯ　　東Ｓ　建設業
<3104> 富士紡ＨＤ　　東Ｐ　繊維製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3891> 高度紙　　　　東Ｓ　パルプ・紙
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<4971> メック　　　　東Ｐ　化学
<5243> ノート　　　　東Ｇ　情報・通信業
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品

<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<6039> 動物高度医療　東Ｇ　サービス業
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6278> ユニオンツル　東Ｐ　機械
<6327> 北川精機　　　東Ｓ　機械
<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器
<6524> 湖北工業　　　東Ｓ　電気機器
<6644> 大崎電　　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器

<6794> フォスター　　東Ｐ　電気機器
<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<6925> ウシオ電　　　東Ｐ　電気機器
<6941> 山一電機　　　東Ｐ　電気機器
<6960> フクダ電　　　東Ｓ　電気機器
<6961> エンプラス　　東Ｐ　電気機器
<6981> 村田製　　　　東Ｐ　電気機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7384> プロクレＨＤ　東Ｐ　銀行業
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業

<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7741> ＨＯＹＡ　　　東Ｐ　精密機器
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8065> 佐藤商　　　　東Ｐ　卸売業
<8368> 百五銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8381> 山陰合銀　　　東Ｐ　銀行業
<8715> アニコムＨＤ　東Ｐ　保険業
<9412> スカＪＳＡＴ　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース