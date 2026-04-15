この記事をまとめると ■トラックのキャビンと荷室の隙間はフレームのしなりを逃がすために必要である ■振動や騒音の遮断や整備性向上など複数の役割をもつ構造 ■トレーラーでは旋回や傾斜対応など安全確保のためさらに重要となる

「謎の隙間」には意味がある

トレーラー、バンタイプ、積載車とトラックにはさまざまなタイプがある。その種類によって運べる荷物や長さなどはまちまちで、用途に合った形状をしている。こうしたトラックを横から見ると、キャビンと荷室の間に隙間があることは知っているだろうか。街なかで走っているトラックを見ればわかるが、スペースに差はあるものの、キャビン後部に隙間があることがわかる。そしてこの隙間は、トラック特有の構造であると同時に、走行時の安全性を守るための空間なのだ。

ではこの隙間がなんのためにあるかを説明していこう。一見無駄に見えるこの隙間は、フレームの「しなり」を逃がすための役目がある。トラックは乗用車のようなモノコック構造ではなく、はしご状のラダーフレームの上にキャビンと荷室が別々に載っている構造となっている。そのため、重い荷物を積んで走行したり、段差を越えたりすると、このフレームがしなることで衝撃を吸収しているのだ。しかしこの隙間がないと、フレームがしなった際にキャビンと荷室がぶつかり破損してしまうので、ある程度の隙間が確保されているというわけだ。

隙間がある理由はほかにもある。キャブオーバー型のトラックは、キャビンの真下付近にエンジンがある。そこでキャビンと荷室を完全に切り離しておくことで、エンジンの激しい振動や騒音が荷室に直接伝わるのを防いでいるのだ。これにより、荷室内の荷物の損傷を防ぐとともに、キャビン内の快適性を最低限確保しているというわけだ。

さらに、この隙間はトラック特有のキャブチルト機構のためでもある。中型や大型トラックの多くは、エンジン点検の際にキャビン全体が前方に倒れるキャブチルトを採用しているが、キャビンが扇形に動くため、荷室との間に物理的なスペースがないと、倒した際に荷室の前面に干渉してしまう。そこである程度のクリアランス確保のために隙間が空いているのだ。

トレーラーではさらに重要に

このほかにも隙間は安全確保という一面もある。たとえば急ブレーキをかけたり衝突したりした際、荷室のなかの重い荷物が慣性で前方に押し寄せることがある。このとき、キャビンと荷室の間に一定の距離があることで、荷室がキャビンを押し潰すまでの「クッション」の役割を果たし、ドライバーの生存空間を確保する設計になっている。

では、これがトレーラーになった場合はどうだろうか。バンタイプや平ボディのトラックよりもかなり広く隙間が設けられている。これは旋回時の内角を確保するためという理由だ。トレーラーの最大の特徴は、トラクタ（頭）とトレーラー（台車）が折れ曲がって曲がることだが、右左折やバックで大きくハンドルを切った際、トラクタのキャビン後部とトレーラーのフロント部分がぶつからないように、十分なクリアランスが用意されている。

また、段差やスロープでの縦の動きも関係している。道路がすべて平面なら問題ないのだが、傾斜や段差などでトラクタとトレーラーがくの字や「逆くの字」になる場面がある。こうした場面で前後方向の傾斜が起きた際、隙間に余裕がないとキャビンの屋根や背面にトレーラーの前端が乗り上げてしまう危険がある。こうした動きをしたときも、キャビンや荷室が損傷しないために隙間が必要なのだ。

さらにトレーラーならではの装備にトラクタとトレーラーを繋ぐ電気配線やブレーキ用のエアホースがある。そしてこれらはキャビン背面の隙間に設置されていて、旋回時にホースが突っ張ってちぎれないよう、ホースには螺旋状のゆとりをもたせてあるのだが、このホースが自由に動けるスペースとしても重要なのがあの隙間だ。

あの隙間がなければ、もっと荷室やキャビンを大きくできるのでは？ と考える人もいるだろうが、あの隙間があってこそトラックの性能や安全が確保されるということだ。