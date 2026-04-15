お笑いタレントの山田花子（51）が、晩ごはんに困った際の“最高メニュー”を公開し、注目を集めている。

【映像】山田花子の手料理（複数カット）

2010年にトランペット奏者の福島正紀（55）と結婚し、13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。夫に毎朝作るゆで卵3つ、アボカドなどが入ったボリュームたっぷりのサラダや、ヘルシーで安いという丼ぶり弁当など、さまざまな手料理をブログで紹介してきた。

晩ごはんに困った際の“最高メニュー”公開

2026年4月14日の更新では、「きょうの晩ごはんはメニュー考えたくない時や時間がない時のメニュー。また作ってしまった…『ハッシュドビーフ』。フライパン1つで、できるから最高メニュー。今夜も大食いの息子たちを満足させました」とつづり、もりもりと食べる兄弟の様子とともに、山田家定番のメニューを紹介している。

この投稿には「ハッシュドビーフは困った時の定番あるある！子どもたちは喜んで食べてくれますよね〜」「これがおふくろの味になるんだよね。定番が1番」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）